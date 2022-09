El alocado festejo viral del chico que consiguió la figurita de Messi en una estación de servicio

El furor por el álbum del Mundial Qatar 2022 es total, no hay dudas. Sin distinguir edades, el país entero está en busca de las tan preciadas figuritas, que están agotadas por todas partes. Quienes logran hacerse de esos paquetes festejan como un gol y más aún si al abrirlos se encuentran con la cara del mejor jugador del mundo.

Es el caso de Benicio Zenobi, un nene de 12 años que festejó por toda la estación de servicio Axion de la ciudad santafesina de Ceres al sacar la figurita de Lionel Messi. “Estoy muy contento. Es el jugador que quería. Ahora estoy esperando que llegue el álbum porque todavía no lo tengo, ningún kiosko lo tiene”, dijo luego que se difundiera su alocada celebración.

Fernanda, la madre, relató cómo fue el momento en que Benicio volvió a la casa después de conseguir la figurita: “Justo salí a la calle con un familiar y una cuadra antes de llegar se escuchaban los gritos. Repetía ‘mamá, me tocó Messi’ por todo el barrio mientras volvía en bicicleta. No terminó el furor ahí en la estación, sino que siguió en todo el camino”.

“Para mi Messi es el mejor jugador del mundo, de la historia. Haber sacado su figurita es tener medio álbum, me siento conforme”, expresó el niño.

En ese sentido, recordó que unos días antes su hijo había vuelto frustrado porque a otro nene le había tocado Messi y a él no. “¿Cuándo me va a tocar a mi?”, le preguntaba Benicio a su mamá sin saber que dos días después se volvería viral por el gran festejo.

Según rememoró Benicio, no es la primera vez que sucede: “El mundial pasado yo lo había completado y cuando saqué a Lio también festejé así, movía las mesas y las sillas. Es Messi”.

Desde el lanzamiento, el nene, que es fanático de Boca y le encanta relatar partidos de fútbol, se fue comprando paquetes hasta que llegara su turno: “Arranque con 4, anteayer me compré 10 y ayer, 13. Mis tíos me regalaron plata para que me compre y ahora voy todos los días a ver si consigo el álbum”.

Si bien Messi es su predilecto, el nene señaló que le hubiera gustado que el Kun Agüero tuviera su figurita también. Ahora su objetivo tiene nombre y apellido: conseguir a Thibaut Courtois, Neymar, Vinícius Júnior y a Luis Suárez.

“La mayoría en el colegio nos compramos muchos paquetes y cuando nos tocan repetidas, cambiamos en el recreo”, contó.

Respecto a la euforia que hay por Qatar 2022, Benicio sostuvo que tiene que ver con “es el último Mundial de Messi” y porque la Argentina “tiene buen equipo y llega bien”. “La expectativa está muy alta”, manifestó.

Andrea Lamberto es una de las empleadas de la estación de servicio que atendía en ese momento. “Sentimos gritos y era un nene que había sacado la figurita de Messi”, afirmó y detalló que llegaron 2000 paquetes y se agotaron en 3 días. “No se consiguen en otro lugar que no sea acá. Hemos tenido un desfile de chicos y no tan chicos que venían en busca de las figuritas”, indicó.

Actualmente, el valor del álbum de Qatar 2022 es de $750 en su versión tapa blanda y de $3000, de tapa dura como ejemplar de colección. A su vez, los clásicos paquetes, que incluyen 5 figuritas cada uno, tienen un costo de $150 cada uno. /Clarín