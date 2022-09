Susana Zerpa le confesó a su hija que su ex pareja la hostigaba tras romper la relación

Se desarrolló la segunda jornada de juicio contra Luis Rebilla por el femicidio de Susana Zerpa, ocurrido en Tartagal; en la oportunidad declaró la hija de la víctima quien contó que su mamá le confesó que el hombre la hostigaba tras romper la relación por hechos de violencia.

Relató que en septiembre del año pasado ella se encontraba en Tucumán, y que mantenía contacto con su madre todos los días. El 29 de ese mes no pudo comunicarse con ella, y eso le pareció raro. Se comunicó con amigos y vecinos del local comercial, y todos le dijeron que no la habían visto. También consultó con algunos vecinos de la casa donde vivía su madre, pero no había novedades.

Indicó que su madre le decía que Rebilla la hostigaba constantemente porque ella había decidido terminar la relación. Recordó que una semana antes del hecho la mujer le había contado que salió a comprar y cuando regresó a su casa advirtió que le faltaba la cartera con sus llaves del local. Ante esta situación, se subió a un remis y fue al comercio, donde encontró a su expareja. Le pidió que le devuelva las llaves, tanto del local como de la vivienda, ya que él aún tenía las propias por cuanto habían convivido.

Agregó que el hombre le cuestionaba permanentemente a su madre su vida social. Contó que su madre tenía planes para casarse con el imputado, aunque ella no estaba de acuerdo. Añadió que ella sentía temor por esa relación, ya que se enteró del delito que había cometido diez años antes, cuando mató a su otra mujer.

También se reprodujeron los videos tomados por las cámaras de seguridad que fueron aportadas como prueba durante la investigación, y continuó la ronda de testimoniales.

El juez de la Sala II del Tribunal de Juicio de Tartagal, Anastasio Vázquez Sgardelis, encabeza el debate que se desarrolla en la Sala de Grandes Juicios de ese Distrito. La defensa está a cargo del defensor oficial Carlos Saifir. El Ministerio Público es representado por el fiscal Gonzalo Vega. Finalmente, la querella estará en manos de la defensora oficial Andrea Magadán.

Consta en la causa que el 1 de octubre del año pasado, un vecino del local de la víctima advirtió éste se encontraba abierto y con las luces encendidas, por lo que ingresó al lugar vio sangre en el baño y llamó a la policía. El cuerpo de Nélida Susana Zerpa estaba en el lugar, y presentaba hematomas y quince heridas de arma blanca que le produjeron la muerte.

Rebilla había convivido con la víctima durante tres meses hasta que ella dio por terminada la relación de pareja. Familiares y amigos de la víctima dijeron que desde el día anterior ella no contestaba su teléfono y no llegaba a su casa.

El hombre de 59 años había accedido a la libertad condicional por un hecho similar ocurrido en 2011.