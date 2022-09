Perillo, el goleador Albo: “Siempre trato de responderle a la gente dentro de la cancha”

Gimnasia y Tiro se prepara para el sprint final y una de las figuras destacadas de este equipo es el jugador Juan Manuel Perillo, que a fuerza de goles y entrega se ganó el corazón del hincha.

Juan Manuel Perillo, delantero con corazón de león, que llegó para quedarse en Gimnasia y subirse al podio de los elegidos. Llegó en plena pandemia 2020 para jugar el Regional Amateur y no se sacó la titular nunca más. Era duda para integrar el plantel del Federal, pero su presencia destronó a los refuerzos de jerarquía y se convirtió en la pieza fundamental en un equipo que lo necesita siempre y lo padece cuando no está.

El goleador, en diálogo con InformateSalta habló sobre el cariño que le demuestran los simpatizantes al Albo. “Siempre trato de responderle a la gente dentro de la cancha, es donde me necesita la gente. Hace dos años que estoy en Gimnasia, la verdad estoy muy agradecido con toda la gente, hay un cariño mutuo”, dijo.

El delantero hizo una reflexión del momento futbolístico que atraviesa y se animó a presagiar el retiro. “No hay ningún secreto. Hay que insistir. Cuando parecía que no jugaba más, me dan la oportunidad, la aproveché y pasan estas cosas locas. Mi retiro podría haber sido diferente. Gimnasia me dio esta oportunidad muy grande y cuando me toque retirar, cuando no de más, me voy a ir muy feliz por haber pasado por este club”, expresó.

El delantero también se refirió a la incorporación de refuerzos de renombre al equipo y destacó como positiva la competencia. “Es lindo como jugador de Gimnasia y Tiro, que hayan traído buenos jugadores en todas las posiciones es bueno para el equipo para pelear arriba. Lo bueno es que se trajo muchos refuerzos de renombre para competir entre nosotros y para competir en el torneo y pelear por ascender como el año pasado. Lo importante es que el equipo gane. Salta necesita un equipo que salga de esta categoría y nosotros hacemos el esfuerzo para que eso suceda”, explicó

Sobre la final por el ascenso en Santiago del Estero, indicó que "dejaron todo" para tratar de llegar al ascenso. “El que estuvo en la tribuna y dentro de la cancha sabe lo que paso. Los que lo vieron por tele y no viajaron lo vieron de otra manera. Pero lo cierto que llegamos la final y eso es lo importante. Teníamos que dejar todo y así fue. Perdimos 1 a 0. El equipo había hecho un gran esfuerzo, hemos jugado con un gran Central Norte, en semifinales. Venimos de un ascenso y fue muy lindo”, dijo.

Por último, comentó cómo se preparan esta etapa del torneo y su objetivo inmediato.” Este año el objetivo es meterse entre los ocho y encontrar la regularidad. Poder encontrar los manos a mano de mejor manera. Hay que encontrar la firmeza en el fondo y la contundencia arriba. Ojalá clasifiquemos para los playoffs”, finalizó.