“Brenda no tuvo nada que ver”, dijo Sabag Montiel en su indagatoria por el intento de asesinato contra Cristina

Fernando Sabag Montiel, el principal acusado por el intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Kirchner, se negó nuevamente a prestar declaración indagatoria este martes, en el marco de la causa que investiga el hecho ocurrido el pasado jueves 1° de septiembre en la puerta del departamento del barrio de Recoleta que pertenece a la líder del Frente de Todos.

Sin embargo, Sabag Montiel pronunció una frase ante los funcionarios judiciales que buscaban interrogarlo con la que intentaría desligar del episodio a su novia, Brenda Uliarte, quien se encuentra detenida dado que la justicia considera que tuvo participación en la planificación del ataque: “Brenda no tuvo nada que ver”, sentenció el hombre de 35 años de nacionalidad brasileña.

Sabag Montiel y su pareja permanecerán alojados en una sede de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

En sintonía con la frase del autor del hecho, Brenda Uliarte prestó declaración horas antes frente a la juez María Eugenia Capuchetti y negó toda participación en el ataque.

Uliarte fue detenida este lunes en la estación de trenes de Palermo. Su aprehensión había sido ordenada horas antes, luego de que se comprobara que había estado presente en el lugar de los hechos, en el momento en el que se observa a su novio empuñar el arma y gatillar a centímetros del rostro de Cristina Kichner. Brenda, sin embargo, había manifestado en un móvil de televisión en el canal Telefé que no había tenido participación alguna en el hecho. Las imágenes parecieron desmentir esa afirmación y habría inclinado a la jueza Capuchetti a pedir su detención.

Este martes Capuchetti y el fiscal Rívolo avanzaron nuevamente en el paso procesal que tiene como objetivo indagar a los imputados. Uliarte accedió a prestar declaración ante los funcionarios que llevan la causa. En ese acto volvió a negar estar implicada en la planificación del hecho o haber colaborado en el momento del ataque, pese a las grabaciones que la muestran en el lugar, a metros de Fernando Sabag Montiel.

En las horas previas, además, se habían conocido una serie de fotografías obtenidas del teléfono celular del principal acusado, en la que se puede ver a la pareja, ambos empuñando el arma utilizada en el ataque. En poses sugestiva, tanto Uliarte como Sabag Montiel se fotografiaron con la pistola Bersa calibre 32 utilizada en el atentado junto a una caja de municiones y el cargador, todos los elementos que forman parte del hecho investigado.

Fernando Sabag Montiel, por su parte, volvió a negarse a prestar declaración indagatoria ante el requerimiento de la jueza y el fiscal. Al igual que el pasado viernes, escuchó la ampliación de las acusaciones en su contra pero evitó ser indagado. Sin embargo, lanzó una escueta frase en la que, en el mismo sentido que su novia, buscó apartarla del ataque.

El joven de nacionalidad brasilera, de 35 años de edad, está imputado por homicidio agravado en grado de tentativa. La justicia tendría acreditado que, alrededor de las 21 horas del jueves 1 de septiembre, fue él quien logró acercarse hasta centímetros de la vicepresidenta Cristina Kirchner, cuando ella regresaba luego de su actividad en el Senado de la Nación, le apuntó con un arma cargada y gatilló contra su rostro.

Durante el peritaje realizado a la pistola quedó comprobado que funcionaba correctamente y si el disparo no se concretó fue porque no se había activado la corredera, con lo cuál no había balas en la recamara, el último paso antes de abrir fuego. Resta comprobar si este hecho fue producto de una decisión del atacante o un error por desconocimiento en la manipulación de la pistola.

Además, como resultado de los allanamientos realizados en los domicilios de los únicos imputados hasta el momento surgió una nueva acusación. Es por falsificación de dos certificados de discapacidad de la municipalidad de Quilmes, ya que estos documentos fueron encontrados durante los procedimientos llevados adelante por la justicia.