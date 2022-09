Salta se encuentra bajo alerta por incendios forestales, ¿cómo evitarlos?

Las condiciones meteorológicas actuales, con falta de lluvias y muy ventosas, son propicias para que un foco de incendio se expanda rápidamente.

La Subsecretaria de Defensa Civil Salta emitió un comunicado en el que advierte que hasta el 9 de septiembre se espera que el índice meteorológico por peligro de incendios forestales sea extremo.

Las principales recomendaciones para la población son no arrojar colillas de cigarrillo encendidas ni fósforos, no quemar basura ni encender incendios en los montes. No arrojar basura ni botellas de vidrio en descampados, evita acumular materiales inflamables como paja o maderas que pueden servir de combustible.

En éste marco, ayer el gobernador Gustavo Sáenz y el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, acordaron un convenio marco de asistencia y financiación para el manejo del fuego en la provincia. +

Mediante el mismo se realiza la cesión de maquinaria para la prevención y el combate de focos ígneos y se le otorga asistencia financiera para la adquisición de bienes con la misma finalidad. La inversión total de la cartera nacional en recursos para Salta supera los $ 137 millones.

El Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) está encargado de la coordinación de los recursos requeridos para el combate de incendios forestales, rurales o de interfase. Sus funciones principales son la prevención y alerta, el combate de incendio y la evaluación de daños; y acciones de recomposición y restauración.

Cabe destacar que por la Ley 26815 de Manejo del Fuego la responsabilidad del ataque inicial de los incendios forestales corresponde a las provincias. El Estado nacional sólo puede contribuir en el combate de los focos ígneos cuando la provincia solicita y autoriza su intervención en el territorio afectado.

Además del envío de medios aéreos y brigadistas, la cartera ambiental de Nación provee previamente a las provincias información a partir de un sistema preventivo de evaluación de peligro y alerta temprana para que puedan planificar con antelación la estrategia de combate contra los incendios forestales.