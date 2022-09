Flor de la V habló sobre Mbappé y su novia trans: “es una bomba”

Las fotos de Kylian Mbappé y la modelo transgénero Inés Rau convirtieron al futbolista francés en blanco de críticas y Flor de la V llevó el tema a Intrusos para invitar a los televidentes a la reflexión.

"Ayer salió publicada, lo nombramos a Mbappé, que no lo conocía mucho, salió un medio importante que lo encontraron en un yate con una señorita, el graph era ‘salí de ahí Mbappé, porque es una modelo trans", comenzó la conductora.

"Me lleva a reflexionar, la misoginia, el machismo, el transodio, cómo está instalado en el fútbol mundial. Si se hubiera dado la situación con una señorita heterosexual lo celebrarían", agregó.

Y continuó su descargo: "Inés es una bomba, hermosísima, pero es trans. Me dio ira leer eso, porque es como que las personas trans no merecemos ser amadas, tener la posibilidad de que nos conozcan, de que nos den un beso, de tener una relación, es increíble hablar de esto en el 2022. Me sorprende".

Además, señaló que al deportista y la modelo ya los habían visto juntos en un festival de cine. Y le dedicó un mensaje especial al goleador.

"Él merece mi respeto, no sé si es la novia o no, pero me encanta que tenga la valentía de estar con una mujer trans en un mundo donde todavía existe el prejuicio sobre nosotras, donde todavía existe ese odio. Está la libertad de que una persona decida con quien pueda estar", resaltó.

Por último, Flor pidió que las críticas a Mbappé sirvan para tomar consciencia del daño que generan.

"Ya que estamos entrando al Mundial, esto es algo para destacar y repudio profundamente porque creo que en esta época debemos abrazar las diversidades y no hacer lo que hacen ellos: salgan de ahí con su mensaje transfóbico", concluyó.

Quién es la novia de Mbappé

La modelo francesa Ines Rau está en boca de todos en los últimos días tras los rumores de romance con su compatriota, el jugador del PSG Kylian Mbappé. Sin embargo, la joven ya había hecho historia en 2017 cuando se convirtió en la primera mujer transgénero en protagonizar una tapa para Playboy.

Si bien varias mujeres trans ya habían pasado por las páginas de la icónica publicación erótica, hasta ese entonces ninguna había sido elegida como “playmate”, el título que se les concede a las protagonistas de cada número. Así, mientras conquista las pasarelas internacionales, se convirtió en una referente de la lucha por la inclusión de las personas trans.

Quién es Inés Rau, la modelo trans que sería novia de Mbappé

Con un conjunto de lencería blanca semitransparente y zapatillas deportivas, la modelo copó la edición de noviembre de la revista hace cinco años y dio sus primeros pasos como referente de la inclusión.

“La desnudez no debería ser un tabú. La desnudez significa mucho para mí, ya que pasé por una transición para llegar a donde quiero estar. La desnudez es una celebración del ser humano sin todos los excesos. No se trata de la sexualidad, sino de la belleza del cuerpo humano, sea masculino o femenino”, dijo cuando compartió las fotos.