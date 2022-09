"Pepe" Fernández, la última función del campanero del Milagro: su legado y su mensaje

Con el mes de septiembre llegan los inconfundibles sonidos de las campanas del Milagro, la melodía que emociona a salteños y visitantes e inmediatamente nos traslada a una Plaza 9 de Julio repleta, en la que afloran los lapachos, los pañuelos blancos, el gentío con sus Novenas, y las entrañables imágenes del Señor y la Virgen del Milagro saliendo al encuentro de sus fieles.

José “Pepe” Fernández, es uno de los interpretes de la melodía del Milagro, oficio en el que lleva más de 40 años. Este año, será su última función, y como ocurre habitualmente cuando se acerca el epílogo, recordó sus primeros días. “Yo era antes de la Hermandad, un día salí de misa hacia el patio y estaban haciendo llamado de Novena, me acuerdo cuando sentí el campanazo es como que el Señor me dijo ´"vení", fue un llamado”, contó en una charla que mantuvo con InformateSalta.

Hoy lleva 41 años interpretando el sonido del Milagro con muchos recuerdos, alegrías y también tristezas por colegas campaneros que ya no están. “Como en todo lugar hay cosas lindas y hay cosas malas, pero acá tratamos de que todos los chicos hablemos el mismo idioma y eso es lo bonito”, contó.

"Estoy muy emocionado de estar tantos años interpretando ese hermoso sonido y repique que tienen las campanas de la Catedral"

Ser campanero además de permitirle vivir desde adentro el Milagro, le dio la posibilidad de ser bendecido por el Papa Juan Pablo II. “Uno de los recuerdos más bonitos fue cuando vino el Santo Padre que convocaba a muchos jóvenes. Llegó en el Papa Móvil y luego se despidió con una bendición hacia nosotros, eso fue algo fantástico”, expresó.

Pero también hubo momentos tristes que no olvidará. “El 2020 fue muy triste, porque estábamos nosotros, los policías, y no había más nadie, después de ver tantos años la plaza llena de alegría, de fe, de esperanza, fue muy duro, no se nos va a borrar tampoco, por suerte, el año pasado ya salieron las imágenes peregrinas, hubo un poco más de gente y este año va a ser algo muy bonito”, afirmó.

El día 15 de septiembre llega y los campaneros son actores principales de la fiesta. “Yo ahora toco las campanas rezando, para que nos de fuerza, todo salga lindo, todo salga bien, porque nos preparamos desde el momento en que se entronizan las imágenes, los primeros días de julio venimos todos los domingos a tocar”, contó.

“Todos los años cuando terminamos de tocar, nos abrazamos y lloramos de alegría después de haber cumplido un año más”

Pero las generaciones de campaneros se van renovando, y mientras los más antiguos se van retirando, de a poco van ingresando jóvenes para empezar a brindar el servicio de la Catedral. Este es el caso de Fabricio y Emanuel quienes seguirán el legado de Pepe. “Este año hago un paso al costado y dejo a dos chicos para que sigan este caminar y este oficio de campanero”, comentó.

Fabricio Añez, uno de los encargados de seguir el servicio, indicó que más que un trabajo físico, representa un esfuerzo psicológico. “Hay que coordinar varios movimientos. El campanero se prepara mentalmente para seguir con el tiempo, el ritmo y para estar tranquilos”, indicó.

“Nosotros somos como hijos/nietos para Pepe. Queremos seguir lo que él nos enseñó, no lo queremos perder. Hay ganas de seguir con esta tradición, esto no se va a perder”

En tanto Emanuel Ibáñez describió las emociones por volver a la “normalidad” y que el repique de las campanas nunca se apague. “Con el retorno de todas las cosas se empiezan a sentir emociones nuevas, tenemos el proyecto de que siga la tradición que nos venía enseñando, los buenos valores, la buena actitud, el compañerismo entre nosotros, que no se pierda eso de incorporar a los chicos nuevos que vayan aprendiendo de a poco".

Para cerrar, Pepe Fernández dejó un claro mensaje. “Sigamos rezando, pensando que esto puede cambiar, que sea para bien y sepamos que el Sr. y la Virgen nos escuchan”, finalizó su charla con nuestro medio. ¡Felicitaciones maestro y muchas gracias!