Está prófugo un empresario implicado en una causa por narcotráfico

Luis Yudi estaba en libertad. Cuando fueron a notificarlo de una nueva audiencia en el juicio, un empleado informó que estaba de viaje en Siria y que volvería recién en 15 días. La fiscalía aportó un informe que indicaría que salió por pasos ilegales.

El empresario Luis Yudi está siendo juzgado desde noviembre de 2021 en el Tribunal Oral Federal N° 1 de Salta, acusado de integrar una asociación ilícita que lavó de activos de origen delictivo. El debate se desarrolla los miércoles, y ya está llegando a su fin. Sin embargo, en la audiencia de ayer surgió la novedad de que viajó a la República de Siria, a pesar de que tenía prohibido abandonar el país.

"El Escuadrón Salvador Mazza informa que al constituirse en el domicilio del señor Luis Yudi, a los fines de proceder a la notificación, se presenta una persona de nombre Jesús Alfredo Maldonado, quien manifiesta ser empleado del señor Luis Yudi" e indicó que el empresario "no se encuentra en el domicilio visitado en razón de encontrarse por motivos familiares en la República de Siria, con fecha probable de su regreso dentro de 15 días aproximadamente", leyó el secretario durante la audiencia ayer.

El fiscal Jorge Viltes Monier aportó datos de un informe migratorio de Luis Yudi, en el que surgió "una circunstancia que nos llama la atención", adelantó. El informe indica que el 27 de julio de 2022 el empresario supermercadista "tiene una salida por el paso de Salvador Mazza pero no registró la entrada". Por otro lado, dando por hecho que Yudi regresó al país luego de esa salida del 27 de julio, en Migraciones no está registrada su nueva salida, para viajar a Siria, por lo que la fiscalía especuló con que habría salido "por pasos no habilitados".

Luis Yudi está siendo juzgado en este proceso junto a su hermano, Alberto Yudi, y su sobrino, Mario Alberto Yudi. Además, son juzgados Delfín Reynaldo Castedo; el hermano de éste, Raúl Amadeo; la ex pareja de Delfín, Melba Araujo, y el martillero público Eduardo Torino.

Delfín Castedo, sindicado como un capo narco de proyección internacional, es el principal acusado, al que la fiscalía señala como jefe de "una asociación ilícita, de carácter estable, con soporte estructural, división de roles y con capacidad para articular acciones destinadas a sostener el desarrollo de la actividad delictiva en el tiempo".

Las operaciones que le atribuyen a este grupo se habría cometido desde 1999. La familia Yudi es conocida en Salvador Mazza, donde se dedica al comercio. El hecho central por el que quedaron involucrados los Yudi tiene que ver con la finca El Aybal, una de las propiedades que tiene Delfín Castedo en la zona de frontera.

En 2003 Mario Alberto Yudi, que entonces tenía 22 o 23 años de edad, compró El Aybal, de 20 mil hectáreas, por 600 mil dólares. Luego, en 2005, la vendió a Delfín Castedo en 1.300.000 pesos argentinos. Antes y después de estas operaciones, hubo otras sobre este campo, en 2006 Castedo la vendió en 1.800.000 pesos a Torino, que la compró en representación de la firma off shore Anzere SA.

Alberto Yudi padre dijo en este proceso que en realidad él pagó el costo de El Aybal, propiedad que compró para su hijo, y que como no le alcanzaba la plata, su hermano Luis "puso gran parte" de los 600 mil dólares. Negó toda vinculación con hechos delictivos, sostuvo que esos dólares fueron producto de la actividad comercial que realiza su familia en Salvador Mazza desde 1952.

Ayer, luego de que se informara que Luis Yudi no estaba en su domicilio, el fiscal planteó que debía suspenderse la audiencia, pero el Tribunal, integrado por los jueces Federico Díaz y Mario Marcelo Juárez Almaraz y la jueza Marta Liliana Snopek, decidió seguir con el proceso, pero en relación solo a los que acusados presentes. El debate continuará el próximo 21 de septiembre, ya posiblemente con la incorporación de las últimas pruebas, y es posible que se conozca más sobre la situación de Luis Yudi.