Grupos de scout solidarios: juntan donaciones para escuelas de parajes alejados

El espíritu de colaborar unió a los grupos scouts Nuestra Señora del Tránsito, Sagrado Corazón y Santo Domingo Savio en una campaña que pretende llevar alimentos, elementos de limpieza, de higiene, ropa, pañales y otros elementos a escuelas de parajes alejados de Rosario de Lerma y Morillo.

En diálogo con InformateSalta, Javiera Martínez, integrante del grupo scout Nuestra Señora del Tránsito, detalló que, en su caso, dentro de la Rama Rover, trabaja con jóvenes entre 17 y 21 años en el servicio hacia la comunidad.

“Esto surgió por el día del Niño, en realidad, llevar regalitos, pero cuando me comuniqué con la directora de la Escuelita de El Alfarcito, me entero que están necesitando comida. Ella me pasó el teléfono de la directora de la escuela de Ingeniero Maury, que también están con la misma necesidad. Necesitan alimentos no perecedera”, dijo.

Además de esas dos escuelas, que pertenecen al municipio de Rosario de Lerma, sumaron otras de la localidad norteña de Coronel Juan Solá (Morillo), en las que las necesidades son diferentes. Ellos requieren ropa, pañales, leches para bebés.

Si bien en un primer momento la campaña era hasta el 3 de septiembre, quisieron extenderla hasta fin de mes para juntar las donaciones, las que por el momento son escasas. “Lo modificamos hasta el 27, pasado el Milagro, la idea es poder llevar lo que consigamos. Cuando vamos allá, hablamos sobre las necesidades y otras problemáticas”, expresó.

A la escuela primeria de El Alfarcito asisten 10 chicos, en Ingeniero Maury son 30, en Morillo son más de 130. También se suma el colegio secundario de Montaña de El Alfarcito, con más de 100 chicos, que necesitan pelotas, toallitas femeninas y productos de limpieza.

Todos aquellos corazones solidarios que quieran sumarse, pueden acercar las donaciones los sábados, de 16 a 19 horas a Av. del Bicentenario 995 (portón al lado de la Iglesia Nuestra Señora del Tránsito), comunicarse a los números 3874 75-4777 (Javiera), 387 581 9362 (Gonzalo) o 387-5126662 (Rosario).