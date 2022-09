El intendente de Cafayate le respondió a un turista porteño que dijo que “es horrible”

Cafayate es uno de los puntos turísticos de Salta más elegidos por los turistas nacionales e internacionales, muchos de los cuales deciden volver por su encanto. No fue el caso de Martin Miguel Kahale, quien visitó la provincia y luego posteó en sus redes una dura crítica: “Mala gastronomía y Cafayate es horrible".

InformateSalta dialogó con el intendente de Cafayate, Fernando Almeda, quien se manifestó sorprendido por el comentario. “Nosotros no tuvimos ninguna queja por alguna situación desagradable. Cuando es temporada alta, pocas veces recibimos algunos comentarios sobre la gastronomía o que le cobraron caro, que el servicio no fue el esperado, pero nunca nos ocurrió que digan que el lugar es feo”.

El turista porteño pasó unos días por Salta y describió su experiencia. “Es mi opinión y puede disentir con la de muchos, solo es mi opinión y claro, también información para los que estén por viajar. Solo hicimos de las excursiones largas Cafayate. Me pareció una ciudad espantosa, es como ir a un pueblito perdido muerto del interior. Que me perdonen los habitantes, en cuanto al viaje, tanto la ida como a la vuelta a punto de vomitar, no es nada agradable, curva y contracurva”, sostuvo.

Sin darle mayor importancia, el intendente Almeda consideró que son comentarios cargados de mucha subjetividad. “Es lamentable que se hagan estos comentarios, lo mejor en estos casos es que puedan hablar con la Secretaría de Turismo y manifestar si tienen alguna queja o algún problema”, agregó.

Respecto a la situación del sector turístico de Cafayate, Almeda señaló que en los últimos tres años y sobre todo en la post pandemia, “analizamos que en Cafayate el turismo es de un segmento medio alto, concurren a hoteles y restaurantes más costosos. No solemos tener muchas críticas por el servicio”.

El intendente también señaló que hay un crecimiento del turismo "gasolero", más nacional y local, "a veces sucede que deciden venir un día y no lo programan con tiempo. En julio nos pasó de gente que se quedó sin hospedaje porque no lo prevén con tiempo. Esto nos demuestra que cada vez viene más gente, el sector va a seguro creciendo, vemos muchos empresarios que vienen a invertir, todos coincidimos que esto no tiene techo, nos queda mucho por crecer".