El rey Carlos III le pidió al príncipe Harry que no llevara a Meghan Markle a Balmoral tras la muerte de la reina

Este jueves se conoció la triste noticia de la muerte de la reina Isabel II. En este sentido, este sábado su hijo, Carlos III fue coronado como rey en el palacio de St. James de Londres por el Consejo de Ascensión. Recientemente trascendió que cuando la reina se encontraba a punto de morir y muchos miembros de la familia real habían viajado a acompañarla, el rey Carlos III le pidió al príncipe Harry que no llevara a su esposa, Meghan Markle, a Balmoral.

A pesar de que habían algunas tensiones entre los duques de Sussex y la familia real, todo parecía haber terminado en junio. Harry y Meghan viajaron a Londres para el festejar el jubileo de la reina, quien cumplía en el trono 70 años. En tal ocasión se los vio más cercanos con su familia luego de desligarse en 2020 de la monarquía británica. En ese momento, Harry y Meghan decidieron irse a vivir a California, donde actualmente viven junto a sus hijos, Archie y Lilibet.

Según The Sun, aparentemente el jueves pasado el príncipe Henry estaba en Frogmore Cottage, la residencia de la familia real ubicada en Home Park, Windsor, cuando lo llamó su padre para pedirle que no llevara a Meghan a Balmoral. “Carlos le dijo a Enrique que no era correcto ni apropiado que Meghan estuviera en Balmoral en un momento tan profundamente triste”, sostuvo una fuente del diario mencionado. “Carlos dejó muy, muy claro que Meghan no sería bienvenida”, agregó la fuente.

Además, The Telegraph asegura que Harry no fue llamado cuando todos los miembros de la realeza fueron a Balmoral. Sí convocaron a su hermano William, por razones constitucionales. Una fuente próxima sostiene que “es bastante difícil pasar demasiado tiempo con alguien que sabes que está a punto de publicar un libro revelador sobre ti”.

Asimismo, The Sun asegura que a Harry también se le rechazó un asiento en el avión de la RAF en el que viajó el príncipe William y sus tíos, el príncipe Eduardo y el príncipe Andrés a Escocia. Los duques de Sussex iban a dirigirse juntos hacia Escocia, pero Harry fue solo tras el llamado de su padre. En este sentido, tuvo que buscar su propio avión por lo que llegó a Balmoral a las 19:52, casi media hora después de la muerte de la reina Isabel II.

A las 8:20 del viernes, Harry se fue hacia el aeropuerto de Aberdeen y tomó el primer vuelo de vuelta a Heathrow. Un pasajero que estuvo en el mismo avión señaló a The Sun que “fue muy triste verlo sin los otros miembros de la realeza para consolarlo”. En las últimas imágenes del príncipe, se lo puede ver muy triste tras la muerte de su abuela, con quien era muy unido. /La 100