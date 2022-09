Alumnos golpearon salvajemente, humillaron y grabaron a su compañero de clase: “Mirá a la cámara”

Un grupo de alumnos de séptimo grado se grabaron golpeando y humillado a un compañero de clase, subieron el video a las redes sociales y causaron la indignación de todas las personas que lo vieron. El hecho sucedió en la provincia de Misiones, en la localidad de Eldorado, esta grabación prendió todas las alarmas en la pequeña localidad.

En el video no solo se puede ver como agreden al nene de 12 años sino que se escucha claramente los insultos que utilizan los jóvenes. “Maricón, maricón, mirá a la cámara”, dice uno de los acosadores que se viralizó, el nene golpeado, del que no se reveló el nombre, mantiene la cabeza baja durante todo el video y recibe los golpes sin defenderse de sus atacantes. Esto sucedió en la escuela provincial N°689.

La madre de la víctima, Cintia, denunció la situación y contó que sus compañeros lo amenazaron: “hasta lo amenazaron de muerte”, contó la mujer a un medio de la provincia. También reveló que esto viene pasando hace rato, según ella tuvo una reunión con la directora de la institución, Graciela Arzamendia, porque hace tiempo que su hijo recibía mensajes agresivos en su celular y amenazas de todo tipo, con la intención de que tome medidas al respecto y Arzamendia le dijo que se quede tranquila que lo iba a solucionar.

“Una vez lo llamaron amenazándolo, diciéndole que le iban a meter un balazo en la cabeza”, reveló Cintia para luego agregar cómo se enteró de la existencia del video: “Había mensajes de personas que ni siquiera conozco, de medios, gente de todos lados. El video de mi hijo estaba por todos lados. Vi cómo le pegaban y como lo trataban”, confesó, aclarando que el niño no le había contado nada al respecto.

Ahora no quiere ir al colegio y tuvo que llevarlo al hospital por un ataque de asma. “Está muy mal, lo tuve que llevar al hospital por ataque de asma, porque es un niño que sufre de asma, y tiene problemas del corazón y del riñón”. Según contó la señora los padres de los agresores le pidieron perdón y no ven ningún interés por parte de las autoridades del colegio en garantizar un año seguro a su hijo.

“La directora todavía no vino a preguntarme cómo está mi hijo, atrás de mi casa vive. Mi hijo es la víctima, a mí no me interesa lo demás. Yo quiero que esto sirva para concientizar sobre el bullying, que hagan algo”, cerró la mujer.

La municipalidad del lugar dio un comunicado, el director de Niñez y Adolescencia de la Municipalidad de Eldorado, Daniel Moschner, intervinieron en el caso luego de ver el video. Se contactaron con todas las partes involucradas, los madres de todos lo niños, las autoridades, docentes, psicólogos, psicopedagogos y trabajadores sociales, con el objetivo de : “evitar este perjucio social que existe en varias escuelas”.