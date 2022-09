No levanta cabeza: El “Santo” volvió a perder en la previa del clásico

El equipo de Pablo Martel perdió su tercer partido consecutivo. Con un esquema diferente, el Santo, no pudo con Unión Sunchales, y cayó derrotado 1 a 0. Los cambios no tuvieron los resultados esperados y el equipo no tuvo ideas ni juego.

En el segundo tiempo el entrenador mandó a la cancha a Gustavo Mbomnaj, Sproat y Vanetta, lo que le permitió generar llegadas al arco rival pero le faltó puntería y se tuvo que volver con las manos vacías.

Todavía quedan varios puntos en disputa y el Santo tiene posibilidades de clasificación. Pero deberá comenzar a sumar de a tres para no llegar tan apremiado a la parte final de esta ronda del torneo. La próxima fecha recibirá a Gimnasia y Tiro de local.