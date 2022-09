"Me enamoré de él porque me valora como mujer"

La China Suárez le dedicó una extensa y romántica publicación a su novio, el trapero Rusherking, explicando los motivos que la enamoraron de él.

El texto fue acompañado de un video del cantante durante un show en San Nicolás, con el cual la actriz le expresó su admiración: "Sos grande arriba y abajo" del escenario, escribió.

“Me enamoré de él porque luchó por un sueño que parecía imposible de alcanzar. Me enamoré de él por cómo lo quieren sus amigos. Me enamoré de él porque no es que no sienta miedo, sino porque avanza a pesar de él. Me enamoré de su forma de quererme, de su corazón y mirada nobles. Me enamoré porque no sé cómo lo hace, pero me abraza y sé que todo va a estar bien”, comienza diciendo la ex Teen Angels en el posteo.

Y luego continúa: “Me enamoré porque me valora como madre, mujer y profesional. Me enamoré porque sabe acompañar, porque maneja kms, o se toma cuántos aviones sean necesarios para verme. Me enamoré porque me abraza y se funde en mi piel. No se conformen con menos nunca, nunca. Hoy te admiro y quiero más que ayer, y te lo digo a vos, pero me gusta también compartir el orgullo que siento cuando @silvitinacanal me manda estos videos. Sos grande arriba y abajo @rusherking”.

De esta manera, la actriz le hizo frente a las críticas que recibió por estar en pareja con alguien ocho años menor, cuando no ocurrió lo mismo mientras estaba de novia con Benjamín Vicuña, trece años mayor que ella.

A pesar del viento en contra, la China Suárez logró afianzar su relación con el cantante, con quien viajó recientemente a Nueva York para protagonizar una campaña de Carolina Herrera.