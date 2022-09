Acusan a concejal de "presionar" a inspectores de tránsito para impedir una infracción

El Director de Tránsito de Metán, Leonardo Aguirre, denunció que el concejal Alonso Lombardi trató de impedir la retención de una moto, cuyo conductor fue demorado en un control de rutina el pasado 8 de septiembre, por circular sin el correspondiente casco.

De acuerdo a las manifestaciones de los inspectores que intervinieron en el procedimiento a Aguirre, el edil habría pedido que se haga entrega de la moto aun conociendo cuál es el procedimiento ante una contravención. “Acá se lo mide con la misma vara a todos, si no usa casco se hace la retención del vehículo”, aseveró.

En tanto, Alonso Lombardi negó sus dichos y dio sus argumentos. "Me llama la atención que “este muchacho” salga a decir cosas que no fueron así. Las chicas me llamaron por teléfono, les pedí que se tranquilizaran y entregaran la moto. Yo he colaborado con el operativo por eso me llama la atención que salga a decir lo que dijo”.

Según Lombardi, lo único que preguntó fue que si había alguna posibilidad de que las chicas paguen la multa y se le entregue la moto en ese momento porque tenían que ir al otro día temprano a trabajar y que recibió como respuesta un no.

“Les dije a las chicas que dejen la moto y que las pasaba a buscar. Hice lo que tenía que hacer, hasta eso les hicieron todos los papeles y eso fue toda la historia. Me llama la atención que este señor Aguirre salga a mentir”, concluyó el concejal de la UCR de Metán, según reprodujo el medio Expresión del Sur.