Por esquivar unos perros, perdió el control de su auto y chocó, resultó ileso

Un joven, de 19 años, que se dirigía a la Universidad en horas de la madrugada en su auto particular por Avenida Reyes Católicos intersección con Damasco, en barrio Tres Cerritos, aparentemente por esquivar unos perros, perdió el control del rodado y terminó chocando con un poste y posteriormente con un cartel, donde se encontraba un parador y un cesto de basura.

Afortunadamente no hubo lesionados, solo daños materiales. El joven contó la situación: "Se me cruzaron dos o tres perros, para no matar los perros los esquivé, se me vino el cordón y tiré el volantazo, se me subió el auto, le metí al tacho y al poste, estaba yendo a la facultad".

"No me respondía el auto, yo lo esquivé al perro y como normal tiro el volantazo para volver al carril y no me respondía el auto. Había un chico en la parada y me bajé a preguntarle si estaba bien y me dijo que sí", relató por Salta Directo.