Perdió el control y chocó su auto con otro que estaba estacionado

Poco después de las 7 horas, un automóvil Toyota colisionó contra otro que se encontraba estacionado en calle Laprida, pasando Caseros, luego de que su conductor perdiera el control del vehículo. A pesar de la violencia del impacto, no hubo personas heridas y solo se registraron daños materiales.

El choque se produjo cuando el vehículo, en el que viajaban un conductor y su acompañante rumbo a sus lugares de trabajo, habría doblado desde Caseros hacia Laprida y, por una mala maniobra, terminó impactando contra la parte trasera de un Fiat Uno que estaba correctamente estacionado.

Según manifestó el conductor involucrado, perdió el control del auto al esquivar a una mujer que se cruzó de forma intempestiva a mitad de cuadra.

Como consecuencia del impacto, el auto embestido fue desplazado varios metros y terminó subido parcialmente a la vereda. "Lo importante es que el señor está bien, me dijo que fue un descuido", aseguró el dueño del vehículo siniestrado, quien agregó que el hombre no estaba alcoholizado.

Personal policial y agentes de Tránsito trabajaron en la zona, aunque la circulación no fue interrumpida y se mantuvo con normalidad, con recomendación de transitar con precaución mientras los vehículos permanecían en el lugar.

Las autoridades confirmaron que los ocupantes del vehículo se encontraban en buen estado, no requirieron atención médica y que las partes ya se contactaron con las aseguradoras.

El hecho quedó en manos del seguro para las actuaciones posteriores.