¡Otra vez las motos! Se registraron dos accidentes casi en simultáneo en el macrocentro

Casi en simultáneo, poco después de las 7 de la mañana, se registraron dos siniestros viales con motocicletas involucradas.

El primer accidente ocurrió en la rotonda del Monumento 20 de Febrero, donde una mujer perdió el control de su motocicleta durante una maniobra en la curva, impactó contra el cordón y cayó sobre la calzada. Como consecuencia, sufrió raspones y golpes en el pie y la mano, sin lesiones de gravedad.

Se constató que la mujer circulaba con casco y sin alcohol en sangre, aunque se le labró una infracción y se le retuvo el carnet por falta de seguro vigente. Al no haber otros vehículos involucrados, se le permitió retirar la motocicleta del lugar.

“Fue una mala maniobra en la curva, perdí el control y di contra el cordón. Iba con casco y solo tuve golpes”, relató la damnificada, al móvil de la 94.7.

El segundo siniestro se produjo en la intersección de 20 de Febrero y Entre Ríos, donde una motocicleta colisionó con un móvil policial. Según se informó, el motociclista circulaba por Entre Ríos y cruzó con el semáforo en rojo, lo que habría provocado el impacto.

El conductor de la moto, personal del Ejército Argentino, llevaba casco y dio negativo en el test de alcoholemia, pero debió ser trasladado al hospital de manera preventiva para una mejor evaluación médica. El efectivo policial que conducía el móvil también fue sometido al test, con resultado negativo.