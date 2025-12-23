¡Mirá cómo quedó! Perdió el control del auto y cayó al canal de Av. Patrón Costas

Poco después de la medianoche, un automóvil volcó y terminó dentro del canal de avenida Patrón Costas, a metros del cruce con la colectora de avenida Bolivia, en medio de una intensa lluvia que afectaba a la zona norte de la ciudad.

El conductor y su acompañante resultaron con golpes leves y fueron asistidos por personal médico, sin registrarse heridos de gravedad.

Según dio a conocer Somos Salta, el vehículo habría despistado cuando circulaba por avenida Bolivia y, debido al agua acumulada y a la calzada resbaladiza, el conductor perdió el control, salió de la traza y cayó al canal, quedando volcado sobre uno de sus costados.

Fuentes intervinientes indicaron que el test de alcoholemia realizado al conductor arrojó resultado negativo. Si bien el impacto generó importantes daños materiales en el rodado, tanto el conductor como su acompañante solo sufrieron lesiones menores.

Durante la mañana se espera el arribo de una grúa del seguro para retirar el vehículo del lugar.