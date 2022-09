"Hace rato comenzó la campaña política en Salta"

Durante la mañana de hoy, desde las 9, en la Cámara de Diputados de Salta, se celebró una reunión de “Integración Regional”. Para tratar temas regionales en materia Comercial y Bipartita, se reunieron diferentes autoridades tanto nacionales como provinciales de Salta y de Bolivia.

Estuvieron presentes el presidente del Concejo Municipal de Yacuiba, Dr. Enzo Franz Sandoval, presidente del Concejo Deliberante de Salvador Mazza, Gustavo Subelza; el diputado por San Martín, Franco Hernández Berni, y el presidente de la Cámara de Diputados de Salta, Estaban "Tutty" Amat, entre otros.

Hasta el lugar llegó el móvil de InformateSalta y dialogó con Franco Hernández, quien indicó que son varios los temas en agenda para tratar durante la mañana de hoy: por una parte, la reactivación regional del ferrocarril en la zona de fronteras, por otra, salubridad e incendios en el norte.

Sin embargo, fue consultado también por política, y aseguró que en Salta la campaña ya inició hace tiempo. “Todavía no se publicó el calendario electoral, y es importante porque a partir de diciembre- enero se van a cerrar los frentes y hay que ver cuáles existen”, añadió.

“El Frente de Todos es la fuerza política más grande que hay. Justamente en Juntos por el Cambio hay muchos vaivenes y tiene más peleas que el Frente de Todos”, dijo.

Al preguntarle si es posible un frente electoral conformado por Gustavo Sáenz, Mario Mimessi y Sergio Leavy, dijo que habría que consultarles a ellos. “Yo me siento cómodo en un proyecto que trabaje con decisiones complejas, me van a encontrar a la par de un proyecto serio, que vaya a la par de un equipo, no de una figura política, ya pasó eso”, esbozó.

Ferrocarril

Sobre uno de los puntos principales de la reunión de hoy, Hernández explicó que dentro de Bolivia funciona una línea que va desde Yacuiba hasta Santa Cruz, pero en Argentina se cayeron los puentes hace aproximadamente 7 u 8 años, por lo que buscan reactivarlo y reconstruirlos.

“Es por una cuestión de comercio bilateral y trilateral, porque también viene de la mano de propuestas brasileras para poder sacar del Mato Grosso la producción y traerla a Argentina y viceversa. Hoy es fundamental que esto ocurra, porque de esa forma podríamos sacar la carga de toda la producción argentina y boliviana y que se active el corredor bioceánico”, explicó.

Sobre esto, dijo que estiman una inversión de 50 millones de dólares, que ya ha sido puesta en consideración de Trenes Argentinos, y es un financiamiento que vendría de una empresa brasilera.

“Ya en el año 2015 se licitó este remal en San Martín, pero quedó desierta. Esto quedó paralizado y necesitamos el trabajo de todas las fuerzas políticas de argentina”, finalizó sobre el tema.

Por último, habló sobre salud y quema de pastizales. “En momentos críticos a nivel regional, se están tomando determinaciones políticas que necesitan que se ejecuten estos. Hay materias pendientes a tratar”, puntualizó.