Recuperaron el auto que le robaron a un docente de Tartagal tras secuestrarlo

Un muy feo momento que vivió un docente en Tartagal, luego que lo secuestraron y le apuntaron con un arma para robarle su auto al mediodía de este lunes, concluyó con el hallazgo de la Policía del rodado abandonado cerca de la medianoche.

Según la información que compartió el medio VideoTar, el auto fue encontrado por parte de efectivos quienes estuvieron realizando un intenso rastrillaje tras el alerta del asalto y del secuestro. Al lugar llegó el damnificado quien pudo corroborar que el auto en cuestión era el suyo.

“Es el auto, gracias a Dios se pudo encontrar en el día”, declaró al medio el damnificado quien esperaba el arribo de la gente de Criminalística para hacer las pericias de rigor como así abrir el auto, una vez que concluyeran todas las averiguaciones y recolección de muestras.

“Agradezco el trabajo de todo el equipo que se puso a disposición, la Comisaría 42, la Brigada, gracias a Dios terminamos el día con una buena novedad”, aseguró el hombre quien extendió su gratitud a los vecinos que, al conocer lo ocurrido, rápidamente viralizaron las fotos del auto robado.

Dicho esto recordó que fue cerca de las 12.30 cuando él se retiraba del colegio donde trabaja cuando, al disponerse a arrancar la marcha, dos sujetos lo interceptaron, uno por la parte de atrás y otro del lado del conductor. “Me abordaron con un arma de fuego, me reducen y me dicen que me quede callado, me comenzaron a trasladar sin explicación alguna”, rememoró sobre los momentos que vivió antes que lo abandonaran en un barrio.

“Uno me amenazó varias veces, agradezco a Dios que me guardó en todo momento”