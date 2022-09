Familia TEA Salta cruzó a Isabel De Vita: “Se nace con autismo, no se previene”

Durante el debate de la Ley de Hora Silenciosa en la Cámara de Diputados, la Diputada del Bloque de Todos, Isabel De Vita, tomó la palabra para “insistir en lo que es la prevención” y llamó a trabajar para que “haya menos niños y niñas autistas”. Los dichos de la legisladora causaron indignación en diferentes sectores de la sociedad y desde Familia TEA Salta apuntaron contra los conocimientos y la preparación de la funcionaria.

Al tomar la palabra en la sesión, la legisladora perteneciente al Bloque de Todos comentó: “Yo quería insistir en lo que es la prevención y decirles también a los padres de que debemos trabajar en el abordaje interdisciplinario de la prevención para que haya menos niños y niñas autistas”, luego continuó destacando el uso de Yodo en la alimentación.

Consultada por InformateSalta, Ada Sánchez, de Familia TEA Salta aseguró que no se trata de la primera vez que escuchan comentarios de este tipo. “No se previene el autismo y no es una incapacidad, es un trastorno o una discapacidad como lo quieran llamar”, destacó.

“Lamentablemente esto lo venimos escuchando desde hace rato. Nosotros vemos muy factibles que ambos como diputado y senado se puedan capacitar. Hablan de prevención, de problema, de incapacidad, pero en nuestros hijos no tienen un problema”, dijo más tarde.

“Se nace con autismo, no se previene”

“Se nace con autismo, no se previene”, enfatizó para luego agregar: “A veces argumentar para una ley y no usar las palabras justas es no estar preparado y capacitado, tenemos al alcance de todos un celular donde podemos buscar y aprender que el autismo no se contagia, no se previene. Con autismo uno nace, se reproduce y muere, todo el ciclo de la vida”.

“Es indignante escuchar las palabras que usan. También tenemos una charla pendiente con el Senador Calabro porque el trató a la discapacidad como un problema, el autismo no es un problema el problema es la sociedad que no es inclusiva”, finalizó.