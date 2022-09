Diputados trata la hora silenciosa y el colectivo TEA apuntó a debatir otras necesidades

Para la sesión de este martes en la Cámara de Diputados, en el acta de labor ingresó un proyecto que viene con modificaciones desde el Senado, referido a implementar la “Hora Silenciosa" a los fines de garantizar el derecho a una protección social integral, de las personas con Trastornos del Espectro Autista (TEA), y otros Trastornos o Condiciones Generalizadas del Desarrollo.

En ese sentido desde la Asociación TGD Padres TEA Salta vieron con buenos ojos que la Cámara Baja reitere este debate, pero en la lista de prioridades, son otros los asuntos y cuestiones que necesitan ser resueltos o implementados con mayor premura. Así lo señaló su referente, Luis González, en diálogo con InformateSalta.

“Celebramos cada gesto, cada cosa para el colectivo pero no se puede obligar a ser empático, lo celebramos pero también esperamos otras cosas, que se saquen leyes para el sistema educativo, una correcta inclusión escolar, educación para los docentes”, consideró primeramente el referente quien agregó que “para adolescentes y adultos no hay prácticamente nada, tenemos jóvenes sin grupos de pertenencia y adultos sin trabajo”.

González repitió que desde la Asociación “celebramos cada gesto que hay, pero esperamos otros acompañamientos en las políticas públicas o de Estado, no es que le busquemos el pelo al huevo pero es una iniciativa privada que se quiere hacer pública”, recalcó su parecer del proyecto que se debatirá.

Dicho esto hizo énfasis en que hay adolescentes TEA sin contar con un grupo o espacio de pertenencia, o adultos que pese a estar calificados o cualificados para tener un trabajo no consiguen esa oportunidad, lo que les ha llevado a pedir, por ejemplo, que el colectivo esté incluido dentro de la Ley de Primera Oportunidad Laboral. Mientras que con los chicos, están quienes no pueden empezar sus tratamientos al no contar una obra social, no son incluidos social o escolarmente.

“Elegir entre leyes prioritarias y las que se están tratando, éstas las dejaría para el último, vamos por el diagnóstico, la inclusión, los tratamientos… no está mal lo que se trata, pero en el colectivo hay otras necesidades”