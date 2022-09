Personas no videntes piden que saquen los bolardos del centro

Con el fin de facilitarles el tránsito a los salteños, turistas y peregrinos que llegaron durante la semana pasada por la procesión al Señor y la Virgen del Milagro, la Municipalidad de Salta ordenó el retiro momentáneo de los bolardos del Corredor de la Fe.

Ayer volvieron a instalarlos, sin embargo, algunas personas expresaron que no están de acuerdo con que estén ahí nuevamente. Juan Martearena, dijo que por pretender hacer algo bonito, no consideran a personas que también viven en la ciudad y necesitan que sea más accesible.

Sostuvo que nunca se les consultó a las personas no videntes si tienen algún problema con las modificaciones que se realizaron. "Los bolardos no solo perjudican a las personas que no pueden ver sino también a los ancianos porque varios se cayeron y algunos conductores abren sus puertas y se traban en las bolas fundidas de hierro", dijo.

Finalmente, por Profesional FM, Matearena señaló que se golpeo muchas veces con los bolardos y a menudo, al ser una especie de peatonal, no se sabe el límite de un lugar y otro donde se puede caminar y pasan los autos.