¿Guiño a Wayar? Para Sáenz, las internas en los partidos son saludables y nadie debe ser proscripto

Luego que el ex vicegobernador Walter Wayar elevara la voz para reclamar poder participar como candidato a gobernador por el Partido Justicialista, el actual mandatario provincial, Gustavo Sáenz, en Multivisión Federal, dijo que “las internas en los partidos son saludables” y “están bien”.

En ese marco, aclaró que cada partido tendrá que tomar la decisión de que es lo que quiere o que es lo que pretende hacer. “Me parece bien que participen todos aquellos que quieran gobernar esta provincia, que quieran ser intendentes, diputados, de eso se trata la democracia, de que florezcan, y que todos aquellos que quieran participar puedan hacerlo porque en definitiva la Constitución claramente lo establece”, sostuvo.

Al ser consultado sobre una posible candidatura a renovar su cargo, dejó en claro que si la gente lo acompaña asumirá nuevamente el desafío de conducir los destinos de la provincia a partir de 2023. “Si la gente está de acuerdo y quiere seguir acompañándome yo voy a estar y voy a aceptar todas las críticas”, sostuvo.

Con respecto a su compañero de fórmula, no confirmó la continuidad de Antonio Marocco, pero tampoco lo descartó. “Sería faltarle el respeto a mi vicegobernador con quien no he hablado todavía que es lo que vamos a presentar, pero nosotros somos parte de un proyecto político que tengo la responsabilidad de liderar hace tres años, y seguramente buscaremos que es lo mejor para el equipo y por sobre todas las cosas para los salteños”.

En relación a la conformación de frentes o alianzas, dijo que está abierto a todos aquellos dirigentes que entiendan que Salta y los salteños están por encima de todo. “En mi gobierno, tanto municipal como provincial hemos integrado fuerzas del peronismo, del radicalismo, del PRO, del frente de Todos, creo que cuando se tiene en claro cuál es el objetivo es fácil encontrar los puentes que nos unan”, contó.

“Tenemos todos en claro que radicales, peronistas, macristas, del frente de Todos o de donde vengan primero tienen que entender que aquí está Salta sobre todas las cosas”

Por último, se refirió a posibles cambios en el Gabinete. “Yo la verdad que soy un agradecido a los ministros porque me han acompañado en los momentos más difíciles, por supuesto los ministros saben que llegan a un gobierno y tienen su tiempo, cada uno va sufriendo un desgaste, pero por ahora, el equipo sigue firme y seguimos trabajando juntos”, finalizó.