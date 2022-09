Sáenz destacó el emprendedurismo como herramienta superadora de los planes sociales

Tras la feria “Potencia Emprende 2022”, donde más de mil emprendedores de distintos lugares de la provincia expusieron y comercializaron su producción, el gobernador Gustavo Sáenz, en diálogo con AM840 Radio Salta, destacó que el éxito del evento dejó demostrado que el emprendedurismo es una herramienta válida y superadora de los cuestionados “planes sociales”.

El mandatario insistió en la necesidad de acompañar a aquellos que quieren salir adelante con su trabajo. “Me parece que es lo que tenemos que fomentar y entre todos acompañar y ayudar para que terminemos de una vez por todas con estos planes que lo único que hacen es no fomentar la cultura del trabajo”.

Al ser consultado sobre el escenario electoral y el “apoyo” de dirigentes nacionales, se mostró convencido de trabajar en un frente provincial. “Yo nunca he recibido el apoyo de ningún dirigente nacional, ni quiero hacerlo, no me interesa que vengan a levantarme la mano desde Buenos Aires para decirme esta es la persona adecuada que va a sacar a Salta adelante porque no conocen los problemas, no saben las necesidades de los salteños, es por eso que yo sigo manifestando que es fundamental un frente provincial”

Para profundizar en esta idea, cuestionó a los diputados y senadores nacionales “levanta manos” del gobierno de turno que en definitiva no defienden los intereses de los salteños. “El salteño debe elegir a alguien que los represente a ellos, y no que represente a un partido político, en definitiva, me parece que ha quedado demostrado que cuando uno tiene identidad propia e independencia para poder gobernar, le va mejor”, dijo.

También se refirió a la grieta entre dirigentes. “Escucho hablar a uno que ya gobernó, y a otro que quiere seguir gobernando, hablar de la grieta cuando lo único que buscan es seguir con el poder, los que estaban y los que están ahora, y no se preocupan por los problemas de la gente, que son los problemas que realmente deben interesarnos y están peleándose”.

Entre los principales problemas, destacó la inflación, la falta de trabajo genuino, la falta de oportunidades para los jóvenes, la salud pública, y la necesidad de viviendas. “Nadie tiene grandeza y humildad para sentarse en una mesa a resolver los problemas de la gente, hay mucha soberbia y falta de autocrítica de los dirigentes políticos”.

Por otro lado, se refirió al viaje a Estados Unidos que realizará junto a 10 gobernadores y cuyo objetivo será la búsqueda de inversiones. “Estamos yendo con los 10 gobernadores a Estados Unidos el día domingo, y vamos a estar 5 días ahí, con distintas reuniones con inversores como lo hicimos en Canadá en su momento y bueno espero que nos vaya bien”.

“Lo que vamos a buscar son inversiones, tenemos un potencial muy grande en materia minería, turística y productiva”

Para finalizar, se refirió a la relación con la intendenta Bettina Romero, a quien deseó que le vaya bien. “Yo tengo la mejor relación con la intendenta y con todo su equipo de trabajo, les ha tocado dos años muy difíciles para gobernar, estamos trabajando de manera conjunta como lo he hecho con todos los intendentes y sobre todo con ella que ha llegado conmigo acompañándome como gobernador, así que quiero que le vaya bien, que sigan haciendo obras”.