Feriantes juntan firmas para que los dejen quedarse en el Parque San Martín

En vista que les queda poco tiempo para permanecer en su actual ubicación, los puesteros de la feria del Parque San Martín comenzaron una junta de firmas, a fin que los compradores, vecinos, turistas y salteños por igual los respalden para que puedan permanecer en el espacio lindero al teleférico y el monumento al libertador.

Al respecto de esta iniciativa Carlos Godoy, referente de los puesteros, habló con Somos Salta donde dio más detalles. “Comenzamos una campaña pidiendo firmas a la gente que viene a comprar, a los turistas, a la gente de Salta, queremos juntar 60.000 firmas para ver si nos dejan la continuidad laboral”, comentó.

A esto indicó que es su intención, inclusive, aportar a mejorar la estética del paseo, cambiando el frente de los puestos, incluso aportando dinero para obras, pero para todo esto necesitan del diálogo y disposición de la comuna. “Se habla mucho que están abiertos al diálogo pero no te llama nadie, ¿Qué saco yo al reunirme con un funcionario que no tiene un plano, que dice que nos vamos a tal lado pero no sabe cuánta gente entrará ni cuándo vamos a salir?”, cuestionó.

Sobre el tiempo que les queda para ocupar su actual ubicación, Godoy rememoró que el Concejo Deliberante le otorgó un año de plazo, con la opción de otro año más si el Ejecutivo lo permitía. Si bien mandaron una nota a la intendencia hace 4 meses, no tuvieron respuesta alguna, el tiempo pasa y su preocupación comienza a ser notoria.

Dicho esto contó que, según supieron, un sitio donde podrían trasladarlos es al edificio de la actual terminal de ómnibus, sitio que no les genera confianza para empezar de nuevo. “Es ir a experimentar de nuevo, no es la misma venta”, consideró el referente.

Por último pidió el acompañamiento de la gente en esta colecta para contar con su aval y poder quedarse en su ubicación actual, como también que desde la Municipalidad puedan entablar el diálogo que pregonan. “Dicen que están abiertos pero nos sentemos, ¿Cuál es su idea? ¿La del Concejo? ¿La del Ejecutivo?”, preguntó para concluir.