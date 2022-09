Rodríguez Larreta contra la reforma de la Corte de Justicia: “No habrá impunidad”

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), Horacio Rodríguez Larreta, opinó sobre el proyecto que impulsa el kirchnerismo en el Congreso de la Nación para ampliar los miembros de la Corte Suprema de Justicia.

A través de Twitter, el funcionario publicó una carta que asegura: “No habrá reforma de la Corte. No habrá impunidad”, más tarde agregó que, “Los argentinos tenemos claro que no negociamos ni la democracia ni la república. Queremos vivir con los valores y las reglas que la Constitución plantea, con la división de poderes y con una Justicia Independiente. No queremos que el Poder Ejecutivo maneje a la Justicia, la presione o la quiera limitar”.

NO HABRÁ REFORMA DE LA CORTE. NO HABRÁ IMPUNIDAD.

En otro línea remarcó que el kirchnerismo busca “una vez más” controlar la justica, “es lo que hicieron siempre que no les gustaron los jueces de turno”. Y agregó que el intento de reforma “muestra lo alejados que están de la realidad y de los problemas de la gente”.

“Tenemos un gobierno que en lugar de decirnos cómo va a bajar la inflación, generar trabajo, mejorar la educación o enfrentar la inseguridad, se dedica exclusivamente a su propia agenda. Aunque en el Senado puedan conseguir los números para ampliarla, una vez más los vamos a frenar en Diputados”.