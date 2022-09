Para Nanni, la ampliación de la Corte no pasará el filtro de Diputados

“Es un disparate”, empezó opinando el diputado Nacional Miguel Nanni sobre la media sanción que recibió el proyecto de ampliación de la Corte Suprema anoche en la Cámara de Senadores de Nación.

“En primer lugar, hacer esta ampliación bajo la excusa de que sea más Federal es una mentira. Hoy la mayoría de los jueces de la Corte Suprema son del interior, no se de qué federalismo están hablando”, siguió en diálogo con InformateSalta.

En este sentido añadió que son de público conocimiento las complicaciones judiciales que tiene la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner: “Nos siguen tomando el pelo, están buscando impunidad y amedrentar a la Justicia”, añadió.

De todas maneras, sostuvo que, según su opinión, esta es una victoria pírrica, porque a esa mayoría grabada que necesita para que se termine aprobando la ley, no la tienen en la Cámara de Diputados, por lo que afirmó que no va a terminar siendo un hecho este proyecto.

“En Diputados la vamos a rechazar desde todos los bloques opositores. No hay lugar en el mundo en donde una Corte tan amplia funcione bien. La estructura de la Justicia no necesita más jueces arriba, los necesita abajo. Los problemas de Justicia son otros, no la Corte Suprema”, añadió.

"Es un disparate más del kirchenirsmo, es un hecho más violento e institucional. En la Cámara de Diputados este proyecto no pasa"

“Este es el hecho más grosero de todos, violentar así y cambiar una institución tan sagrada como esta, la verdad, es obedecer a todos los compromisos procesales y penales que tiene Cristina para con la Justicia”, dijo para finalizar.