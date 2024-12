Martín Menem: “La Libertad Avanza en Salta, es esta mesa”

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, brindó una conferencia de prensa junto a los diputados nacionales Emilia Orozco y Carlos Zapata. También estuvo presente el referente del Parlasur, Alfredo Olmedo.

Menem se refirió a la situación del partido en la provincia de Salta y quienes son los referentes que representan a LLA. “Estamos dándole fuerza política al partido en todo el país” aseguró.

“Queremos devolverles la libertad a los argentinos. Nuestro principal motivo es consolidar la presencia de La Libertad Avanza en Salta” destacó el Presidente de la Cámara de Diputados. En relación a quienes son los referentes en la provincia ratificó que Carlos Zapata, Emilia Orozco y Alfredo Olmedo, son los únicos representantes.

Los libertarios sostuvieron que en estos momentos no se puede hablar de candidaturas para el 2025. En esta línea, hizo referencia que el senador nacional, Juan Carlos Romero, actualmente no se puede perfilar como candidato de LLA porque viene de otro espacio político, por lo que no sería un posible candidato.