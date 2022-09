Para Nanni, la crisis del PJ “habla del efecto negativo que tuvo sacar las PASO”

El Diputado Nacional, Miguel Nanni, dialogó con InformateSalta de cara a las elecciones generales de 2023. El radicalista y miembro de Juntos por el Cambio adelantó que “hay mucha expectativa, hay un aire de recambio a nivel nacional y en Salta queremos reproducir lo mismo”.

“Estamos muy entusiasmados. Juntos por el Cambio viene haciendo elecciones muy buenas en todas las provincias y Salta no va a ser la excepción”, continuó.

Consultado sobre sus aspiraciones electorales, no dudó en soñar con la gobernación y opinó que “Juntos por el Cambio tiene que aspirar a gobernar la provincia, tenemos que presentar una candidatura a gobernador competitiva que fije los consensos y en eso tengo muchas ganas. No depende de mí, ya lo he dicho, veremos que dicen los amigos de Juntos por el Cambio”.

“Yo creo que tienen que haber internas para todos los cargos, primero consensos y después internas. Es lo que demanda la gente, lo que nos quitó el gobierno y lo que corresponde”.

En esta línea comentó, “Los radicales nos daremos cita el 22 de octubre en nuestra convención para ratificar nuestro esquema de alianzas, el Día D es el 22 de octubre donde decidimos el destino del radicalismo en la provincia”.

Nanni, miró a la vereda del frente y cruzó al Partido Justicialista que enfrenta una crisis de cara a las elecciones. Para el referente opositor, “la eliminación de las PASO hace eso, que haya que judicializar y demás. La prueba viviente de que las PASO son un elemento ordenador es lo que está pasando hoy con el justicialismo. Ha sido siempre bien pragmático y táctico a la hora de elegir sus candidaturas y demás, ver que va a la justicia y demás, habla del efecto negativo que ha tenido sacar las PASO”.