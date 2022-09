“Soy el hombre gris”: qué dice la profecía en la que cree Sabag Montiel

Fernando Sabag Montiel, el tirador que intentó matar a Cristina Kirchner, está convencido de que sus acciones cumplieron una profecía que se hizo en 1941. "Soy el hombre gris", aseguró horas después de su detención.

Sabag Montiel pasó tres semanas en un calabozo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) del Aeroparque Jorge Newbery. Las personas que hablaron con él no lo vieron preocupado por su imputación, ya que estaba seguro de que sería liberado por "aclamación popular".

"La persona que me golpeó en el ojo es un hombre morocho y petiso, aclaro que no era policía. La policía nunca me pegó. Solicito que se vean las cámaras", declaró el novio de Brenda Uliarte.

Cuando le preguntaron por su situación judicial, aseguró que "todo va a salir bien". "La gente me sacará en andas", afirmó, según fuentes citadas por La Nación.

"Voy a terminar sobreseído por aclamación popular. Cuando los fiscales comprendan que lo que hice servirá para que Cristina (Kirchner) termine condenada, me van a venir a aplaudir", sostuvo.

Qué dice la profecía del "hombre gris"

Fernando Sabag Montiel asegura que él es el "hombre gris" que menciona un dibujo profético de Benjamín Solari Parravicini. El artista, conocido popularmente como "el Nostradamus argentino", realizó la obra en 1941.

"La Argentina tendrá su ’revolución francesa’, en triunfo, puede ver sangre en las calles si no ve el instante del ’hombre gris’", vaticinó. Sabag Montiel cree que él encarnó a ese personaje.



Parravicini nació en Buenos Aires el 8 de agosto de 1898 y falleció el 12 de diciembre de 1974. Siempre se dedicó a la pintura y desde pequeño tuvo contacto con lo paranormal, asegurando que veía ángeles, duendes y hadas.

A lo largo de su vida hizo más de mil dibujos proféticos. Eran ideas espontáneas, frases y dibujos que se le ocurrían mientras trabajaba y, aunque para él no tenían sentido, los registró en papel.

Sus seguidores le atribuyen haber vaticinado varios eventos importantes como la llegada de la televisión, el asesinato de John F. Kennedy, el final de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Malvinas y la caída de las Torres Gemelas, entre otros. /C5N