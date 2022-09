Ley de Humedales: "Hay que respetar los derechos constitucionales de las provincias"

La vicepresidenta de la Cámara de Minería de Salta, Fernanda Fraga, cuestionó el proyecto de Ley de Humedales que se debate a nivel nacional y que podría paralizar muchas de las actividades mineras que se desarrollan en la provincia, principalmente vinculadas al litio.

“El camino intermedio es la regulación, hay que respetar los derechos constitucionales como el derecho de las provincias sobre sus recursos naturales. Hoy en Salta tenemos la legislación necesaria para cuidar los humedales que están incluidos en la ley de ambiente 7070”, aseguró.

Fraga señaló que la ley de humedales tiene un objetivo nombre, cuidar el agua, cuidar el ambiente, “pero a veces nos falta saber en qué estado estamos, hoy no solo tenemos la ley general de ambiente sino que en la provincia tenemos una zona de protección de Los Andes donde está determinado cuáles son las actividades que se pueden hacer, en qué regiones, es necesario cuidar el medio ambiente, tener determinado dónde están las lagunas, donde están los ambientes húmedos”.

Hoy no necesitamos que desde Nación nos vengan a poner una estructura burocrática a la cual pedirle permiso, ni las empresas ni la provincia para desarrollar las actividades que se vienen desarrollando. "La minería que tenemos en Salta todavía sigue creciendo, es una construcción que a la provincia y a todos los factores involucrados nos llevó mucho tiempo".

La representante del sector minero manifestó que “Salta está orgullosa de la legislación y del ecosistema que se creó para fomentar la actividad minera, vemos el derrame, vemos que el mayor impacto de la actividad minera es local, vemos la cantidad de empleo, 1 de cada 100 personas trabaja directamente de la actividad minera, 1 de 20 trabaja de manera indirecta con la minería”.

Desde la Cámara de Minería entienden que la definición de humedales en la ley no es adecuada, es muy amplia y no establece límites. “Por ejemplo, los salares salares tendrían que ser considerados como un recurso mineral y no un recurso hídrico porque ahí no hay vida. Tenemos la esperanza en nuestros diputados de Salta porque lo que intentamos es que el proyecto de ley no salga de Comisión. Se va a tratar el jueves en una comisión Integral entre Ambiente y Presupuesto, donde dos diputados salteños, nuestros ojos están sobre ellos”.