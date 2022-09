Comerciantes aseguran que no les conviene abrir en horario corrido

En las últimas semanas se empezó a debatir si el comercio en la ciudad de Salta debería abrir en horario corrido, lo que generó diferentes opiniones ya que algunos dueños de comercio se niegan a cumplir con esta modalidad porque económicamente nos les conviene.

El móvil de La Mañana de CNN dialogó con Maximiliano, un comerciante en el rubro textil en donde explicó que no le conviene el horario corrido por las siguientes razones: “Económicamente para el empleado es brillante la medida ya que la gente que se maneja en colectivos reducirá de cuatro a dos boletos pero para los dueños no nos conviene tanto ya que la siesta es un horario muerto, el salteño no tiene la costumbre de salir a comprar a esa hora”.

Después declaró que en invierno sería más potable el horario corrido porque a la siesta mejora el clima: “En invierno hubiera sido más acorde porque a esa hora hay una temperatura más acorde en cambio en verano la gente recién sale después de las 19 asique un horario corrido a esta época del año no sería conveniente”.

Por ultimo contó sobre los faltantes que hay en el sector ya que en varios hay secases de productos “ Hay faltantes de calzado no entran ciertas marcas y en esta época del mundial camisetas no se consiguen y pelotas tampoco pero vamos pilotiando con lo que se puede”.