Se alejó del cargo la directora de la escuela tomada por padres en Tranquitas

Los padres de la escuela de Tranquitas, una localidad de Tartagal, que habían tomado la institución al descubrir que estaban cocinado para sus hijos con alimentos en mal estado, parecen haber encontrado un principio de solución a su reclamo.

Al respecto, Irma, mamá de un alumno, indicó a Videotar Noticias que hoy decidieron que si iban a permitir el ingreso de los alumnos y los maestros, pero no de la directora al edificio educativo.

“Después se presentó la directora, dijo que ella por propia voluntad, habló con la Supervisora pidiendo el traslado a otro establecimiento. Hablamos con la Supervisora, le entregamos el petitorio y ella lo va a mandar al Ministerio hoy mismo y ya verán que respuesta nos da”, dijo.

En este sentido, detalló que también se va a alejar la Supervisora zonal y que le darán otra oportunidad a la cocinera. Además, indicó que hará una revisión desde la Cooperadora Asistencial.

“Gracias a Dios que no pasó a mayores con todos estos problemas que tenían. Lo primero que queríamos era sacar a la directora, porque no había forma de hablar con ella. Nosotros hablamos con todas las madres el tema de la cocinera y quedamos que como la directora ya no va a venir, yo creo que ella se va a poner las pilas para cocinar bien a los chicos”, expresó.