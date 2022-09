Denuncian que la escuela de Tranquitas cocina con productos en mal estado

Desde el día lunes, padres decidieron tomar la escuela de Tranquitas, en Tartagal, a fin de pedir condiciones de higiene en la cocina y alimentos en buen estado, ya que descubrieron las condiciones en que conservaban la mercadería con la que a posteriormente elaboraban la comida para los estudiantes.

Viviana Mesaga, mamá de la comunidad educativa dijo a través de Multivisión "Este problema viene pasando hace bastante tiempo. Mi hija y mi hermana me decían que venga a ver las condiciones de la cocina, yo le decía no creo que este así".

Finalmente la mujer cuenta que decidió acercarse al establecimiento y encontró "el freezer sucio, lleno de gusanos, con toda la mercadería, la carne, la verdura, el pan y eso no puede estar así. Debería estar bien higienizado".

La madre preocupada reflexiona, y se pregunta que hubiese pasado si no descubrían y se reclamaba la situación. "Esa mañana se pusieron a limpiar y no nos permitieron abrir el freezer. La cocinera dijo la única que nos tiene que dar ordenes es la directora y no es así, nosotros como padres tenemos que ver las condiciones en las que tienen a nuestros hijos".

Por último la mujer contó que le pidió a la directora que se vaya. "Nos ha tomado por mentirosos, nos dijo que hicimos esto por sacarla a ella. Lo primordial es que debe estar limpio"

Los papás ya no están tomando la institución pero se encuentran en el exterior del establecimiento. Además ayer en la tarde radicaron la denuncia en la Comisaría N° 42 y por estos momentos se lleva adelante una reunión entre autoridades entre el Ministerio de Educación y la Directora del establecimiento.