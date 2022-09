Huracán en Florida: el increíble video de un tiburón nadando en las calles

La potencia del huracán Ian comienza a sentirse en el estado de Florida (Estados Unidos). La lluvia poderosa, los vientos incesantes y el temor por una tormenta que promete destrozos en gran amplitud tiene en vilo a la región.

Algunas de las consecuencias ya se empiezan a ver, lo más reciente fue un llamativo video que muestra tiburones nadando en las calles.

Las imágenes fueron tomadas por un joven llamado Brad Habuda, quien vive en Fort Myers y en su cuenta de Twitter publicó el video que muestra al animal nadando en plena ciudad.

"De alguna manera, un tiburón terminó en un vecindario de Fort Myers durante el huracán Ian", escribió el joven al compartir las imágenes en las que se ve al tiburón moviéndose por un "lago" que se creó por las inundaciones de la ciudad.

"Sharks are Reportedly swimming in the city streets", señaló la cuenta @rawsalerts al compartir el video en Twitter. "Se informa que los tiburones nadan en las calles de la ciudad de Fort Myers", se añadió.

Además, se destacó: "El huracán Ian generó una marejada ciclónica tan poderosa que todo tipo de vida marina, incluidos los tiburones, están siendo arrastrados".

Los funcionarios lo habían advertido

Algunas horas antes, funcionarios de Florida habían advertido que algo así podía suceder. Pueden emerger caimanes, serpientes y osos durante el huracán Ian, la fuerte tormenta que actualmente está causando estragos en la costa de Florida.

La tormenta ya ha causado inundaciones en áreas de Key West, y es probable que otras se vean afectadas. La Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de Florida (FWC) dijo en un comunicado que las grandes tormentas como el huracán Ian pueden hacer que la vida silvestre se vuelva más activa.

"Es más probable que vea caimanes, serpientes y osos, así que recuerde mantenerse alerta y darles espacio", dijo la comisión.

El huracán Ian tocó tierra

Ian está clasificada como una tormenta de categoría 4, con vientos entre 130 y 156 millas por hora. Los huracanes de categoría 4 pueden causar daños severos y catastróficos.

El huracán Ian tocó tierra el miércoles en el suroeste de Florida cerca de Cayo Costa como un poderoso ciclón de categoría 4.

Unos 2,5 millones de personas habían recibido órdenes de evacuar el área antes de la llegada de la tormenta, la cual lleva vientos máximos sostenidos de 241 kilómetros por hora (150 mph).

La tormenta se desplazaba tierra adentro, donde se prevé que pierda fuerza, pero los residentes del área central de Florida pudieran sentir aún vientos con fuerza de huracán.

Antes cruzar el Golfo de México rumbo a Florida, el huracán Ian azotó el oeste de Cuba el martes, donde causó la muerte de dos personas y provocó un apagón generalizado. /Clarín