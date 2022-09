La Orquesta Sinfónica te invita a celebrar los 50 años de la Universidad Nacional de Salta

Con motivo de la celebración de los 50 años de la Universidad Nacional de Salta, la Orquesta Sinfónica de Salta brindará un nuevo concierto, hoy a partir de las 21.

El concierto se llevará adelante en las instalaciones del Teatro Provincial de Salta (Zuviría 70). En el mismo, se podrán disfrutar temas de The Beatles como Lady Madonna, Come Together, Blackbird, Here comes the sun, All my loving, y Eleanor Rigby, entre otros.

El concierto estará bajo la dirección de Martín D’ Elía y además de The Beatles, completarán el programa con obras de Gioachino Rossini, Gerónimo Giménez, Georges Bizet, Johann Strauss, Edvard Grieg, Arturo Márquez, Cuchi Leguizamón y Astor Piazzolla.

La entrada es libre y gratuita, mientras que la apertura de puertas se dará a partir de las 20.30.