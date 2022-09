Fantino, despedido otra vez de ESPN tras la polémica con Closs y Vignolo: “¿Por qué siempre me tengo que ir yo?”

"Lo escupo en la cara al que lo produce y al que me lo propone", había declarado el conductor televisivo Alejandro Fantino ante la pregunta de una colega sobre la posibilidad de compartir el Mundial de Qatar 2022 junto a Sebastián Vignolo y Mariano Closs, colegas en el canal ESPN. Si compartía, porque luego de la polémica que generaron sus dichos, la cadena tomó una drástica decisión: rescindió el contrato del conductor.

Minutos después de las 17:00, Fantino empezó otra vez su flamante programa Neura, en Twitch, con una editorial que fue subiendo de tono, porque primero pidió disculpas. "Me arrepiento, yo no soy así, yo no hablo así, yo propongo otro tipo de periodismo. Estoy loco pero no soy así. Porque sino te estoy faltando el respeto. Me equivoqué con vos, oyente, y está mal eso. El periodismo que yo propongo es otro", lanzó.

Aunque, enseguida, escaló a sus dos contendientes de los últimos días: "Closs vuelvo a vos, Pollo vuelvo a vos. Es cómodo también este lugar. Te lleva a decir cosas que no querés decir. Justo nace Neura, este medio que es nuestro, con amigos. Y a partir de ahora me voy a dedicar como hice contra el grondonismo, a periodistas como Closs y Vignolo, que son los dueños del sistema, de la pelota. Tienen la potestad de sentar y decirle a alguien como Cascini y de hablar con los árbitros y pedirles disculpas. Mariano, Pollo, vamos, debatamos".

Y antes que salga el comunicado oficial de la cadena estadounidense, confirmó la noticia: "¿Siempre me tengo que ir yo de lo tradicional, loco? ¿Por qué siempre me tengo que ir? Es triste permanentemente irse, loco, por qué siempre tengo que quedar afuera, porque siempre los Closs y los Vignolo se quedan y yo me tengo que ir. Siempre, hermano, me voy yo. No lo sé. Yo soy muy feliz y quiero decirles que no voy a estar más en ESPN, fui muy feliz".

Además, detalló: "Me enteré por mis colegas que tenía reunión hoy en ESPN. Si no sale ahora, saldrá en un ratito el comunicado de la compañía. Quizás me adelanté. Fue en buenos términos. Así que no creo que tengan problema en que lo haya dicho antes".

"Mariano, Pollo. Día a día. Relato, Twitter, Instagram. Tengo a mi abogado. Seguramente me van a mandar una carta documento para que deje de hablar, un vozalcito legal. Ustedes, Vignolo y Closs, representan el poder. Nosotros nos vamos y ustedes se quedan en el poder: de Torneos, de Fox, de Continental, de La Red. Representan la verdad. Ustedes son los señores y civilizados y nosotros somos los locos, los sucios, los malos. Ustedes siempre adentro y nosotros afuera", completó.

Una nueva pelea, el mismo final

"Sos un irrespetuoso. Me querés hacer ir con ’Azulalá’ Vignolo y con ’esto es fulbo’ Closs al Mundial. No papá, estás equivocado. Te estás metiendo conmigo, con la memoria de mi padre que siempre me dijo ’siempre de pie, nunca de rodillas’", había comentado Fantino en radio Neura sobre cuál sería su respuesta a quién le proponga viajar con sus colegas. Y desató un escándalo que terminó con el ciclo de Fantino.

La relación entre los compañeros de trabajo en ESPN terminó de romperse luego de las declaraciones de Alejandro contra sus colegas durante la transmisión de su programa en un espacio de la radio Neura, el cual también transmite vía streaming donde el conductor, en los primeros programas, advirtió que van a hacer "todo lo contrario a lo que haga el Pollo Vignolo". En medio de un mal momento dentro del ámbito laboral, la cadena televisiva decidió tomar decisiones sobre el caso y resolvió terminar el contrato de la empresa con el conductor.

Alejandro Fantino le tomó juramento a Lionel Scaloni sobre el casco de un rey espartano: "No tengo miedo"

Lionel Scaloni con Alejandro Fantino en una de sus emisiones.

No solo cerró el ciclo de Fantino en ESPN que había comenzado el lunes 22 de agosto de este año, sino que también eliminó de la programación las grabaciones que estaban preparados para emitirse con normalidad. Además, sus grabaciones tampoco estarán disponibles en la plataforma Star + donde se estrenaba cada episodio.

El periodista de 51 años ya había tenido un ciclo previo en la cadena, siendo el conductor de ESPN FC donde compartía mesa de debate con Oscar Ruggeri, Mariano Closs, Diego Latorre y Miguel Simón. El programa que tenía una gran visibilidad fue suspendido del aire en abril de ese año ya que debido a la pandemia se habían conformado "burbujas" de trabajo para evitar el contacto y cuidar la salud de los empleados.

“El FC se discontinua. Es muy raro, por lo menos en televisión, discontinuar un programa que mide muy bien. Es utilitario. La lógica es que mide y gusta. La gente se enganchó con las discusiones y conversaciones. Le va bien a la señal y la gente se enganchó”, había puesto en duda la decisión mediante una declaración.

En ese ciclo, Fantino había tenido un cruce de palabras con Miguel Simón durante las primeras transmisiones de su antiguo programa y también con Closs en un pase de transmisión, cuando Boca eliminó de la Copa Libertadores 2021 a Internacional de Brasil por penales. Finalmente, luego de lo acontecido con Sebastián Vignolo y Mariano Closs, el periodista nacido en San Vicente, Santa Fé no continuará en la pantalla de ESPN. /Clarín