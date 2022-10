Cuervos y Albos ya están clasificados mientras que el Santo espera un milagro para clasificar

Solamente quedan dos fechas para que termine la primera fase del torneo Federal A en la que calcifican los primeros 8 de la tabla de posiciones. A falta de 6 puntos en juego el Albo y el Cuervo ya se encuentran clasificados solamente falta determinar en qué posición, mientras que el Santo todavía se mantiene con chances de meterse dentro de los ocho clasificados.

El cuervo hasta el momento está en la cuarta posición con 55 puntos y puede llegar a terminar siendo tercero siempre y cuando San Martin de Formosa pierda puntos en el camino. Al clasificar tercero o cuarto el conjunto Azabache estará mejor posicionado ya que los primero lugares en la siguiente instancia les permite definir siempre en condición de local.

El Azabache le queda enfrentarse ante Douglas Haig en condición de local y termina la primera ronda jugando ante Defensores de Belgrano de Villa Ramallo de visitante. Lo más probable que el primer rival de Central en los play off sea contra Juventud Unida de San Luis si es que termina la cuarta posición mientras que si termina en la tercera posición su rival será contra Independiente de Chivicoy.

En el caso del Albo se encuentra en la quinta posición con 50 puntos y solamente podrá aspirar al cuarto posición ganado los dos partidos que le restan ante Gimnasia de Entre Ríos y Racing de Córdoba mientras que el Cuervo que se encuentra un escalón más arriba pierda los dos partidos que le quedan. Al terminar en la quinta posición el Albo empezara definiendo en los play off en condición de visitante ante Sol de Mayo de Río Negro.

El Santo todavía tiene una leve esperanza de clasificar a la próxima ronda pero depende de otros resultados, el Antoniano deberá ganar su último partido en Misiones ante Crucero del Norte y esperar que en la última fecha libre los otros competidores no sumen puntos. Es decir Juventud deberá traer los tres puntos de visitante y esperar que Spotivo las Parejas no gane ninguno de los dos encuentros que les queda, que Gimnasia de Entre Ríos empate o pierda sus dos partidos y que Sportivo Belgrano no sume los seis puntos que le quedan.

Por lo tanto hasta el momento los últimos dos clasificados son Sportivo las Parejas con 42 puntos y el Lobo entrerriano con 41 puntos y en el noveno puesto aparece el Santo con 40 puntos por lo que deberá hacer los deberes en misiones y esperar que se den los resultados. En caso de obtener la clasificación el conjunto dirigido por Pablo Martel se enfrentará nada más ni nada menos que a Olimpo de Bahía Blanca que se encuentra en la primera posición de la zona sur y es el mejor clasificado del torneo.