Diputados aprobaron la creación del Registro de Cadetes y afines

La Cámara de Diputados de la Provincia de Salta, legisladores salteños aprobaron el Proyecto de Ley que proponía el Registro Provincial de Prestadores de los Servicios de Cadetería, Mandados, Delivery y afines.

El debate lo inició el autor del Proyecto, el diputado Adrián Valenzuela, que aseguró: “Los derechos no se mendigan, se conquistan, se persiguen, se consiguen y este Proyecto que fue tratado y aprobado por unanimidad hace más de dos año y medio. Habla, explica, visibiliza, dignifica a un sector de trabajadores muy importante a lo largo y ancho de la provincia de Salta”.

“Esta Cámara, y cada uno de los representantes legislativos no tenemos la posibilidad de legislar sobre los regímenes de trabajo y es materia pendiente. En estos últimos dos años y medio cuando se aprobó este proyecto, surgieron un sin número de voces de camarillas. Particularmente de empresas multinacionales, pero este proyecto dista mucho, así que quédense tranquilos en la patronal. Estamos visibilizando un trabajo, iba a decir empleo, pero para que sea empleo estos trabajadores deben tener derechos que hoy no tienen”.

En un tono más elevado apuntó, “a la patronal, a las multinacionales, a las plataformas que ingresaron notas a esta Cámara en las últimas horas, quédense tranquilos no estamos legislando en materia laboral. Estamos visibilizando lo que atraviesan hombres y mujeres todos los santos días”.

En el mismo tono se dirigió al Senado, “¿miedo a que tienen, a que holding, o quien habló para que no se trate? Es simplemente un proyecto que salió de los trabajadores y que se consultó con las autoridades provinciales”.

El siguiente en tomar la palabra fue Germán Rallé, quien comentó que, “desde el primer momento que el diputado Valenzuela presentó el proyecto, decidimos acompañarlo. Un registro les va a generar la posibilidad de a poco ir ganando derechos y lógicamente un derecho con mucho sacrificio, esfuerzo, esta gente se gente se gana el pan de cada día”.

La polémica inició cuando la legisladora Sofía Sierra pidió que el documento vuelva a comisión y sus pares le dieron la negativa. Previo a esto, la dirigente del PRO dijo: “Creo que aquí estamos omitiendo la figura de la persona que quiere prestar sus servicios como cadete de forma libre y autónoma. Me parece bien que se pongan estos temas sobre la mesa, pero me parece que hay que tratarlos de una forma más exhaustiva”.

Otros diputados giraron en temas similares y destacaron la labor que realizó el sector durante la pandemia, fue Roque Cornejo, compañero de bloque de Sierra, quien cargó nuevamente con una polémica: “El proyecto busca la creación de un registro, yo me preguntó ¿eso es suficiente? Le estamos dando una solución lógica, real y definitiva. Lamento que solo se trate de sacar un proyecto y no buscar uno mejor. Este tema, es de competencia municipal. Estamos avasallando sobre las competencias. Ya existe una ordenanza en nuestra Salta Capital, por ejemplo. Lamento que no se vuelva a comisión porque iba a hacer es que salga mejor el proyecto”.

A esto, respondió la diputada Socorro Villamayor asegurando: “Yo recuerdo que la ordenanza que se mencionaba, se miró a este sector laburante de la sociedad y la necesidad de que tuvieran un lugar de trabajo digno. Estas cuestiones que estamos viendo hoy dista de las netamente municipales”.

En este sentido Patricia Hucena enfatizó en que, “no estamos en contra de ninguna empresa, lo que queremos es que exista un marco de desarrollo y seguridad. Cabe recordar que la regulación de las leyes laborales es competencia del Congreso de la Nación, es por esto que el máximo a lo que llegamos nosotros es crear este registro”.

El Proyecto fue aprobado y pasó al Senado para su revisión.