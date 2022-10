Tres tiros en la cara y un siniestro mensaje: asesinaron a la abuela del lugarteniente del líder de Los Monos

Ermelinda Zalazar fue asesinada este lunes por la noche por dos sicarios que bajaron de un auto y le dispararon tres veces en el rostro, cuando atendía el almacén que tenía en el barrio 17 de Agosto, en Rosario. El crimen no solo eleva la cifra de homicidios, sino que preocupa por el vínculo familiar de la víctima: es la abuela de Dylan Tomás “Capocha” Baldón, lugarteniente de Luciano Uriel “Lucho” Cantero, el líder de la nueva generación de Los Monos.

Antes de escapar, los killers dejaron un mensaje en tiza sobre la cinta asfáltica frente al comercio ubicado en Melian al 6300, detrás del Casino City Center. Se trata de un número de teléfono -que TN no da a conocer para preservar la investigación- junto a la leyenda “llamen” y el emoji “XD” (risa a carcajadas).

Fuentes del caso, en el que interviene el fiscal Adrián Spelta, indicaron que aún no identificaron a quién pertenece ese número. La única hipótesis apunta al lazo sanguíneo de Zalazar con la mano derecha de “Lucho”, preso en el penal de adultos jóvenes de Marcos Paz, desde donde continúa dando órdenes a sus soldados. El jefe narco tiene 19 años.

Los detectives ponen la lupa sobre un altercado entre “Capocha”, “Lucho” y Vanesa Barrios, la pareja de Ariel “Guille” Cantero por casas ubicadas en el territorio dominado por Los Monos que se adjudica la rama más madura de la organización.

“Acá a Guille no lo metas, porque Guille no corta ni pincha conmigo y el barrio es mío, quédense tranquilos que el barrio es mío, ahora estoy yo, yo soy el barrio ese sabes, el barrio si quiero me lo dejo todo para mí, decile vos y a quien vos quieras, corta”, le dice el hijo de “Pájaro” a Vanesa.

"Llamen XD", escrito en tiza por los sicarios. (Foto: TN).

La mujer le responde: “Igual tema de barrio, de todo eso, a mí no interesa porque yo sinceramente Luciano no vendo droga, yo no mato gente, no tiro tiros, no le robo a nadie, ósea a mis todas estas cosas no me interesan, yo estoy en mi vida, sin molestar a nadie”.

“Listo, vos dale quédate tranquila y escucha, y cuando tengas que decir algo, decímelo a mí”, le reitera “Lucho” antes de cortar la comunicación.

Baldón es considerado por la fiscal Marisol Fabbro como uno de los organizadores de la banda del hijo de Lorena Verdún y Claudio “Pájaro” Cantero, de Los Monos: “Capocha” quedó filmado cuando disparaban desde una terraza en Navidad y cayó el 29 de agosto cuando fue detenido con dos pistolas, una moto robada y 73 gramos de cocaína.

La fiscal le atribuye a “Lucho” y a otras 27 personas que integran la estructura los delitos de asociación ilícita, extorsiones, balaceras y, al menos, los homicidios de Damián Gómez, Ulises Gastón Gamarra Urquiza y Luciano Roberto Muscio.

Dylan Tomás Baldón y su abuela Ermelinda Zalazar. (Foto: TN)

Las imputaciones contra la nueva generación de Los Monos comenzó el pasado jueves y continuará durante toda esta semana. Baldón está alojado en el pabellón seis, de la Unidad 11 de Piñero.



El día que “Lucho” ordenó que le disparen a “Capocha”: “Me hacés renegar”

En julio de este año, el jefe de la nueva generación del clan Cantero había ordenado que le dispararan a su lugar teniente. Lo hirieron en una oreja. El episodio quedó registrado en las comunicaciones que son materia de investigación.

Lucho: No llorés, pero, yo tengo razón hermano.

Dylan: Pero nada que ver boludo, por qué haces eso conmigo (llorando).

Lucho: Y porque me haces enojar boludo.

Dylan: No, porque yo soy el que está todo el día con vos, yo no ayudo ni a mi familia, a nadie le hago mandados, es porque estoy con vos, yo te quiero porque sos mi amigo.

Lucho: Y yo también, pero vos me haces renegar.

Dylan: No, me dejas mal delante de todos, dos tres veces ya me vas haciendo cosas y yo nunca te hice nada a vos, nunca te traicioné, nunca salí con ninguna y vos me haces de todo a mí.

Lucho: Yo cuántas veces te tengo que decir las cosas a vos.

Dylan: Pero me tiró al aire, me deja mal delante de todos, está re loco.

Lucho: Porque me tenés que hacer caso a mí.

Dylan: Yo te hago caso, todo el día estoy, te preparo las cosas, nadie te hace eso, lo que hago yo no lo hace nadie y no estoy por la plata, no estoy por nada yo, porque te quiero porque sos mi amigo, pero te re zarpas.

Lucho: Pero te tengo que hacer “esto” para que vos me termines haciendo caso a mí, boludo.

Dylan: todo el día estoy haciendo cosas para vos.



“Nosotros somos la nueva generación”: el rol de Dylan “Capocha” Baldón en la banda de “Lucho Cantero”

La fiscal Fabbro considera que la intervención de Dylan “Capocha” Baldón es fundamental para la consolidación y funcionamiento de la organización. Ejecuta las órdenes impartidas por los jefes Lucho Cantero, Erica Bullón y Lorena Verdún.

“Lucho” Cantero (de azul) fue imputado en junio del 2021 tras la difusión de una foto en la que el trapero Zaramay posó junto a integrantes de “Los Monos” (Foto: archivo).

“Capocha” mantiene comunicación permanente con el líder, a quien le rinde cuentas de las amenazas, homicidios por encargo, abusos de armas (balaceras) y la actividad ligada a la comercialización de estupefacientes. Es el principal nexo entre las órdenes intelectuales de la cadena de mando y la ejecución de los autores materiales.

Además, gestiona la logística de la banda para lograr los objetivos encomendados: recluta y selecciona soldaditos y sicarios. En libertad, se ocupó de satisfacer los deseos y requerimientos personales de sus jefes ya presos de la administración y gerencia del patrimonio ilegal de la organización.

“Nosotros somos la nueva generación de “Los Cantero” y somos la nueva generación de las de plástico (armas de fuego)”, arenga “Lucho” en una comunicación con “Dylan” que consta en el expediente. /TN