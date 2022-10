Para Gauffin, si Bettina Romero se suma a JxC es por “conveniencia”

Luego que trascendiera con fuerza la posibilidad que la actual intendenta Bettina Romero deje el frente oficialista y se sume a Juntos por el Cambio, José Gauffin, concejal del espacio, en diálogo con InformateSalta reconoció que “si bien se habla mucho, hasta el momento no hay nada concreto”.

Gauffin señaló que “cada uno tiene la posibilidad de cambiar de opiniones y hasta de frente” pero consideró “no adecuado” hacerlo en la previa a una elección porque “ahí claramente suena a 'me conviene estar aquí o allá'”. En este punto recalcó: “Yo no soy nadie para cerrarle la puerta a un dirigente que quiera participar en Juntos por el Cambio, sí me parece no adecuado y no bueno, de que sea en un momento justo preelectoral".

"Hay olor a me conviene ser candidato aquí pero bueno veremos más adelante como se dan y en qué condiciones se dan y si se dan”

Si bien dijo desconocer los motivos que llevarían (o no) a Bettina Romero a sumarse a Juntos por el Cambio, señaló que “en un marco de mucha efervescencia y de definiciones electorales suena a 'me conviene estar aquí”, expresó.

También no descartó tomar algún tipo de decisión en caso que se confirme el arribo de la intendenta al espacio. “Es muy feo decir me tengo que ir porque yo no estoy de acuerdo y encima por la llegada de una ajena al espacio, me costaría mucho irme sin dar batalla en función de las condiciones que uno tiene y el trabajo que uno viene desarrollando, pero no hay que anticiparse, hay que ver si se da, yo lo veo todavía lejano”.

“Yo conozco perfectamente la ciudad, la municipalidad, su funcionamiento, sus falencias, sus fortalezas y sus debilidades, conozco inclusive a muchos de sus empleados y dirigentes gremiales, creo que estaría en condiciones”

Para finalizar, indicó que, aunque le seduce la posibilidad de llevar adelante una candidatura tan importante como la es intendente no solamente se define en función de la aspiración de una persona. “Son muchas las cosas que se tienen que alinear para poder concretar una buena candidatura competitiva, yo no soy de las personas que buscaría ser candidato en condiciones que no sienta que se armó un equipo, un proyecto, y un grupo de partidos por detrás, con una aspiración seria”.