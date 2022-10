Comienza el juicio por el femicidio de Lorena Vique: el acusado era su esposo

Del 11 al 14 de octubre próximo se llevará a cabo en la Sala V del Tribunal de Juicio la audiencia de debate en la causa seguida contra Julio César Calisaya (36), por homicidio doblemente calificado por el vínculo –relación de pareja previa- y por mediar violencia de género en perjuicio de Lorena Beatriz Vique (37).

El juicio será presidido por la jueza Mónica Faber. Por el Ministerio Público intervendrá la fiscal penal de la UFEM, Mónica Poma. La defensa del acusado estará en manos de Juan Marcelo Britos Astigueta y Mauro Francisco Ver Nazr. En representación del hijo de la víctima, como querellante, intervendrá Sebastián Schmidt Dodds.

El hecho por el cual será juzgado Julio César Calisaya ocurrió el 8 de julio de 2021, alrededor de las 23.15, en una calle ubicada junto al río Vaqueros, detrás de la plaza Paseo Costanera.

Esa noche, efectivos policiales que circulaban en un móvil fueron alertados para verificar el pedido de auxilio de una mujer en márgenes del río Vaqueros. Antes de llegar al puente, un hombre que se identificó como personal policial les refirió que un vecino lo había interceptado cuando iba en su auto particular para avisarle que había escuchado gritos de mujer provenientes de la plaza ubicada junto al río.

Al llegar al sector de los juegos recreativos observaron una mujer tendida sobre la tierra. Tenía manchas sanguinolentas en la cara, en el cuero cabelludo y en las prendas de vestir. A su lado estaba el imputado, sujetando un cuchillo a la altura de su cuello. Al ver llegar a personal policial dijo: “No te acerqués porque me voy a matar. La estoy matando porque ella me fue infiel y el otro le hace la cabeza”.

En ese instante, los oficiales solicitaron una ambulancia y trataron de tranquilizar al sujeto para que desistiera de su actitud. Uno de los policías lo rodeó y en ese momento el acusado soltó el cuchillo. Seguidamente procedieron a detenerlo. La víctima falleció antes de llegar al hospital.