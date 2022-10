Motociclistas sin casco podrían tener prohibido cargar nafta en la Ciudad

Ediles junto a representantes del Tribunal de Faltas, sector privado y especialistas analizan una iniciativa que plantea la prohibición del expendio de combustible a todo conductor de motocicleta que no porte casco. Esto con el objetivo de hacer cumplir las normas de tránsito que hoy no están siendo respetadas y significan un peligro.

Del encuentro participaron representantes de la Cámara de Estaciones de Servicio, Expendedores de Combustibles y Afines, así como del tribunal de faltas, y la experta en siniestralidad vial, Laura Salado Teyssier, quienes dieron a conocer su postura en relación a la iniciativa y aportaron nociones a los fines de mejorar la seguridad vial en la ciudad.

En el inicio de la reunión, el edil José García (UPS), presidente del espacio de trabajo y autor del proyecto de Ordenanza, planteó que lo que se busca "es la elaboración de una norma superadora de las que existen, mediante el trabajo conjunto de los distintos sectores".

En cambio, Manuel Pérez titular de la Cámara de Estaciones de Servicio, Expendedores de Combustibles y Afines afirmó: "No podemos asumir el control de las personas que no usan casco, no tenemos el poder de policía". Agregó además que de hacerlo "se pone en riesgo la seguridad de los empleados"

Por otra parte, la jueza del Tribunal de Faltas, Liliana Musa, consignó que valioso "asumir un compromiso con responsabilidad social". En tanto, Laura Salado consignó que el 67% de los siniestros viales son protagonizados por motocicletas. Además, resaltó la importancia de llevar a cabo campañas de sensibilización de manera continua, teniendo en cuenta que "estás generan un mayor cambio en la conductas". De la misma manera se expresaron los concejales Alicia Vargas, Guillermo Kripper y Agustina Álvarez Eichele.