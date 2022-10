Polémica con ordenanzas: "Lo que cobran son ayudas sociales que no exigen contraprestación"

Hace algunos días conocimos el caso de los ordenanzas que denunciaron por la televisión salteña que en un Colegio Rural N°5152 de la localidad de Hickmann, perteneciente al municipio de Embarcación, cobran sueldos de $2.000 a $4.000 mensuales.

Ahora, el personal realizó una manifestación reclamando un aumento de estos supuestos sueldos, que son pagados por la Municipalidad de Embarcación y que el ministro de Educación, Matías Cánepa, dijo que no tienen vinculación con su cartera.

Fue Cánepa el encargado de iniciar luego de esto una investigación y pedir un informe al Concejo Deliberante de ese municipio norteño "porque dichos pagos no figuran en el presupuesto", aseguraron los ediles.

Por su parte, el intendente de Embarcación, Carlos Funes, se encargó de aclarar que "por desinformación se está mezclando todo”. “Los pagos de $2.000 y $4.000 son ayudas sociales que da el municipio a través de un programa que ya existía antes de mi gestión y no exige ninguna contraprestación", dijo.

En diálogo con El Tribuno, Funes, explicó también que las personas que reciben este dinero no son ordenanzas y no son trabajadores eventuales, sino que están dentro del programa de ayuda social del municipio y están fuera de cualquier convenio o contrato de trabajo.

“Se ha manejado mal la información y no hay que confundir ayuda municipal con contrato laboral”

“No son ordenanzas de escuela ni empleados municipales. Y seamos muy prolijos al hablar de esto. El municipio tiene un programa de ayuda social, como lo tienen todos los municipios, sin necesidad de contraprestar servicios. El programa ya estaba dentro de la estructura municipal cuando yo asumí, tiene años y nadie debe contraprestar por esa ayuda”, añadió.

Aclaró que los recibos de pago por $2.000 y $4.000 que ellos mostraron, es lo que se les da mensualmente como comprobante del pago de esa ayuda social. “No sé cómo llegaron a trabajar en esa escuela, eso tiene que preguntarle a la directora, porque esta gente hace mucho tiempo que va, contrapresta y no sé a cambio de qué, capaz que le dan el almuerzo, no sé. Si ellos colaboran con las escuelas será porque desde las escuelas les habrán solicitado alguna colaboración”, sostuvo.