Nuevo pedido de las Carmelitas: "Esto no merece análisis porque carece de total seriedad"

El conflicto entre las Hermanas Carmelitas Descalzas y el arzobispo Mario Cargnello, parece no terminar nunca a pesar de los acuerdos firmados y los esfuerzos puestos para que esto llegue a su fin.

El pasado 27 de septiembre, luego de la denuncia realizada por las hermanas, se firmó un acuerdo con el respaldo de la Santa Sede, el cual debía ser homologado ante la Justicia. Pero dos semanas después, acudieron nuevamente a la Justicia.

Solicitaron el registro prontuarial de los denunciados, además de un resarcimiento, la correspondiente capacitación de los denunciados en la Ley Micaela y la notificación a la Santa Sede, sobre la existencia de hechos de violencia.

Sobre esto, habló Eduardo Romani, el abogado del arzobispado, quien se mostró completamente asombrado con lo sucedido. “Fue una presentación sorpresiva. Pensamos que esto ya estaba saneado y ahora nos vemos con esta presentación que nos sorprende a todos”, dijo.

Añadió que no entienden el motivo ni la finalidad, por lo que esperarán que Roma intervenga nuevamente. “En su momento existió la denuncia que puso en conocimiento a la Santa Sede y ahí el Papa resolvió enviar alguien directo de su parte para hacer de mediador. Entendíamos que ahí se había terminado el conflicto”, sostuvo.

“Esta presentación trae diversos pedidos que no entendemos el significado, pero a mí me queda claro que nunca hubo una voluntad de acuerdo y cualquier cosa que se haya dialogado, no fue sana, no fue de buena fe. Tenemos que ver por qué se hace esto y contra quien”, agregó.

Afirmó que, con este nuevo pedido, atacan, además de a diferentes figuras dentro de la iglesia, a la institución, “porque se hace alusión a ella y su funcionamiento, esto excede los límites”.

“Queremos saber si esto proviene de las hermanas o de otras personas”

“Algunos pedidos son totalmente impertinentes desde los términos técnicos jurídicos. La verdad es que nosotros consideramos que no tiene basamento jurídico en la mayoría de los puntos y no haremos ninguna presentación por el momento”, dijo.

Sobre esto añadió que van a esperar que transcurran los 6 meses de la primera denuncia y pedirán el archivo pertinente de las actuaciones. “Esperamos después que la justicia, quien esta anoticiada de todos los pormenores de esta historia, actúe. Esto no es un juego claramente, no podemos llegar a un acuerdo a las 2 semanas encontrar un ataque de la contraria. Esto no merece análisis, porque carece de total seriedad”, finalizó por Aries.