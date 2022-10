Un súper miércoles de fútbol, arranca la antepenúltima fecha del torneo de Primera División

Esta tarde se abre el telón de la antepenúltima fecha del Torneo de la Liga Profesional de Fútbol en donde contará con una serie de partidos decisivos por la lucha del título ya que si el Xeneize obtiene una victoria en Junín sus perseguidores no ganan se puede escapar hacia la obtención del campeonato de la máxima categoría del futbol argentino.

La antepenúltima jornada del torneo tendrá un miércoles a puro fútbol ya que juegan cuatro de los cinco grandes. En primer lugar Boca, el único puntero y con un partido menos visitará a Sarmiento en Junín desde las 16:30; el Ciclón se verá las caras con Gimnasia de La Plata a la misma hora, después será el turno del Rojo que enfrentará a Barracas a las 19 y cierra la jornada de hoy River recibiendo a platense a las 21:30.

Mientras que Atlético Tucumán y Racing que son los escoltas, a un solo punto de distancia de boca jugaran jueves y viernes. Mañana el Decano recibe a Rosario Central desde las 21:30 mientras que la Academia visita a Colón en Santa Fe el viernes desde las 16:30.

Miércoles 12 de octubre

Aldosivi vs. Banfield - 14 hrs.

Gimnasia (LP) vs. San Lorenzo - 16:30 hrs.

Sarmiento (J) vs. Boca - 16:30 hrs.

Independiente vs. Barracas Central - 19 hrs.

River vs. Platense - 21:30 hrs.



Jueves 13 de octubre

Vélez vs. Talleres (C) - 16:30 hrs.

Lanús vs. Patronato - 19 hrs.

Godoy Cruz vs. Argentinos Juniors - 19 hrs.

Atlético Tucumán vs. Rosario Central - 21:30 hrs.

Newell's vs. Tigre - 21:30 hrs.



Viernes 14 de octubre

Colón vs. Racing - 16:30 hrs.

Defensa y Justicia vs. Unión (SF) - 19 hrs.

Huracán vs. Estudiantes (LP) - 19 hrs.

Arsenal vs. Central Córdoba (SdE) - 21:30 hrs.