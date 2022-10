Ediles cruzaron al municipio por la crisis en seguridad vial

Durante las manifestaciones de la sesión ordinaria del Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta, distintos ediles cruzaron a la Municipalidad por la seguridad vial. El primero en tocar el tema fue Guillermo Kripper al que luego se sumó José García.

Kripper comenzó diciendo: “A todos nos preocupa lo que está ocurriendo en materia de seguridad vial, hace unos días participe de una reunión a la que convocó mi par José García relacionada con comenzar con acciones para la prevención de la seguridad vial. Accedí a un informe oficial con respecto a números que son alarmantes, crudísimos, no viví esto cuando era periodista. Es tremendo lo que está pasando”.

“En el primer semestre del año en la Ciudad de Salta tuvimos 727 siniestros viales, 17 muertos, 912 lesionados”, detalló el concejal quien luego destacó los puntos con más accidentes, “Avenida Paraguay a la cabeza, Avenida Tavella, Avenida Independencia, Pueyrredón y Leguizamón, son los puntos dónde más siniestros viales se producen”.

En un tono más fuerte destacó que accedieron a un informe sobre la ejecución del presupuesto y preguntó: “¿Sabe cuándo dinero se ejecutó en materia de seguridad vial?”, a lo que respondió, “cero pesos. Hay una escuela de seguridad vial, presupuestada en millones de pesos en donde no vimos ni un ladrillo”.

“Los números son elocuentes, hay muertos, hay familias que sufren y hay familias que se quedan sin papá, mamá, hermanos. Es serio no tener en la ciudad una política de estado es serio y preocupante”.

“Pedimos más acciones, más controles, pedimos más acciones de sensibilidad para que la gente cambie la conducta necesitamos meternos con la educación vial, necesitamos más respeto, más inversión. ¿Cuántos más tenemos que tener?”, sentenció.

El siguiente en abordar el tema fue José García, quien comentó sobre la reunión que mantuvieron la semana pasada.

“El jueves pasado se llevó a cabo una reunión ampliada, a la que no únicamente estaban invitados concejales sino también la Cámara que conglomera a estaciones de servicio, representantes del Tribunal de Faltas, especialistas de seguridad vial, pero había una gran ausencia y tiene que ver con que los funcionarios invitados en representación de la municipalidad y con confirmación de asistencia no lo hicieron”, dijo al iniciar.

El funcionario cuestionó: “Yo no puedo creer que funcionarios de la municipalidad que habían confirmado que iban a estar, que son quienes en definitiva tienen que ejecutar las ordenanzas para que se lleven a cabo, antes de llegar a este proyecto se ha hecho todo el trabajo necesario respecto a buscar que se cumplan las ordenanzas que están vigentes y que tienen que ver en la materia y se sancionaron hace 14 años atrás”.

“Cómo vamos a pensar si puede o no prosperar si no tenemos la mirada de quien debe ejecutar. Pedir disculpas a los que, si vinieron porque lo que se nos recalcó fue la no presencia de los funcionarios”, finalizó.