Pavicei sugiere redoblar los controles de alcoholemia para evitar más accidentes

El fin de semana extra largo dejó como saldo cuatro víctimas fatales en accidentes de tránsito, en estos siniestros el alcohol estuvo presente. En este contexto, InformateSalta dialogó con autoridades de la ONG Padre de Víctimas de Conductores Ebrios e Irresponsables (PAVICEI) quienes sugirieron realizar más controles y fomentar la concientización para lograr “un cambio cultural”.

“Me parece que hacen faltan más controles. Hay que tomar conciencia, estaría bueno promover las actividades de conductor designado y que se lo premie”, comenzó diciendo Sonia Méndez, referente de la organización, quien luego agregó: “En lo que va del año hasta la fecha hay 118 fallecidos”.

En la misma línea continuó diciendo que lo que se debería buscar es, “un cambio cultural para que la gente tome conciencia, no va a haber un policía al lado tuyo viendo si vas a tomar o no. El auto es un arma y no saben lo que les trae después”, y sugirió: “Tratar de hacer más controles para que no se evadan, se los pasan por Whatsapp y los evaden. Se creen pícaros, pero no saben la desgracia que acarrean si les llega a suceder algo”.

La lucha de las familias busca una respuesta a nivel nacional, “para lograr tolerancia 0 en todo el país. Mañana nos reunimos con los diputados nacionales, queremos hablar con los que se oponen a esta ley. Hemos presentado el proyecto donde estaba lo de tolerancia 0 y la reforma del código penal”.